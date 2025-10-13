Misioneras de la Caridad, la respuesta silenciosa del amor

Las Misioneras de la Caridad, la Congregación fundada por santa Teresa de Calcuta, está celebrando su 75 aniversario. En un mundo de ruido, ellas son una de las muchas respuestas silenciosas del amor que, desde tantas instituciones de la Iglesia, se ofrecen como compromiso con los más pobres de entre los pobres.

Como ha escrito el Papa León XIV, en su reciente exhortación apostólica "Dilexi te", que cita de manera muy significativa a santa Teresa de Calcuta, la condición de los pobres representa un grito en la historia de la humanidad e interpela constantemente a nuestras sociedades y a la Iglesia. Es en el rostro herido de los pobres donde encontramos de manera privilegiada el sufrimiento de los inocentes y, por tanto, el mismo sufrimiento de Cristo.

Las Misioneras de la Caridad han entendido esto a la perfección hasta hacerlo vida, y vida entregada por los últimos, los descartados de la llamada sociedad del rendimiento. La hermana Mary Joseph, actual superiora general de la Congregación, lo decía emocionada en estos días de celebración cuando afirmaba que las Misioneras no se celebran a ellas mismas, sino que celebran la gracia de Dios que ha sostenido la misión durante 75 años y que, en la estela luminosa de Madre Teresa, han podido entender que la santidad no es un lujo, sino un deber sencillo de amor.