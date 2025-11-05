Otro ministro en los informes de la UCO

Se está convirtiendo casi en costumbre que los miembros del Gobierno socialista aparezcan salpicados en los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Ahora se trata de Ángel Víctor Torres. El horizonte judicial del ministro se está oscureciendo a raíz del informe sobre las contrataciones del Gobierno de Canarias con la empresa Soluciones de Gestión en plena pandemia, y que estarían vinculadas al conocido como "caso PSOE". De forma surrealista, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática compareció ayer para decir que era “un día feliz” porque se prueba que no hay nada en el informe de la UCO, y que lo que realmente hay es una persecución política. En cambio, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sostiene que Ángel Víctor Torres utilizaba a Koldo para aprovechar la cercanía que el ex portero de discoteca tenía con Ábalos para influir en la Moncloa, y poder saltarse las restricciones y los protocolos anti Covid según conviniera a sus intereses particulares.

La UCO sitúa al ministro como el encargado de reclamar los pagos de mascarillas del Gobierno de Canarias a una empresa de Aldama, urgido por el entonces asesor de Ábalos. Recordemos que, hasta la fecha, Sánchez ha defendido a Torres como un ministro ejemplar. Si, como parece, aún queda tela por cortar en el caso de Víctor Torres, el propio ministro y Sánchez van a tener que emplearse a fondo para transmitir que todas esas corruptelas no tienen nada que ver con un Gobierno que cada día está un poco más señalado por la mancha de corrupción que le rodea.