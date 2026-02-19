Jimmy Lai, un héroe civil contra el régimen de Xi

El Tribunal Superior de Hong Kong ha condenado a 20 años de prisión a Jimmy Lai, un activista católico en favor de la democracia y la libertad de expresión. Lai huyó a los doce años a la antigua colonia británica para escapar del régimen de Mao Tse-Tung. Pero ahora, tras ser juzgado sin garantías y con una legislación modificada a la medida de su caso, corre el riesgo de terminar sus días en prisión.

Hong Kong es hoy un apéndice de Pekín y en este territorio teóricamente autónomo se extiende ya casi la misma supresión de libertades y vulneración de derechos humanos que en el resto de China. Los delitos políticos se han multiplicado desde 2020 y el hostigamiento a disidentes y medios de comunicación no ha dejado de crecer.

Las convicciones católicas y democráticas de Jimmy Lai le han llevado a padecer durante años la intolerancia represiva del régimen comunista.

El juicio que ahora le condena evidencia hasta qué punto Xi Jinping lidera un sistema contrario a las garantías jurídicas básicas.

La condena de Lai por su activismo ejemplar ha conmovido a muchas personas, pero esta situación debería impulsar la presión diplomática de aquellas democracias que todavía miran para otro lado ante la persistente violación de derechos por parte de China. Es imperativo exigir la liberación del activista Jimmy Lai. Pero, sobre todo, ejemplos como este nos recuerdan que, hoy por hoy, es difícil considerar a China un aliado fiable con el que compartir una visión fundada sobre los derechos humanos.