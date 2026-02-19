COPE
Podcasts
Traficantes de palabras
Miniatura de traficantes de palabras 1/1
Traficantes de palabras

"Que aflore en Grande-Marlaska el único sentimiento que se censura, que es el de la responsabilidad"

El profesor Armando Zerolo analiza en 'Herrera en COPE' la polémica del ex DAO

El ministro de Interior, Fernado Grande-Marlaska (izquierda) habla con el DAO de la Policía Nacional, José Ángel González
00:00
Descargar

Escucha el 'Traficantes de Palabras' del jueves 19 de febrero

Redacción Herrera en COPE

Publicado el

1 min lectura1:52 min escucha

Descargar

El escándalo de agresión sexual en la cúpula de la policía y la posterior reacción del ministro Fernando Grande-Marlaska, asegurando sentirse decepcionado, ha centrado el comentario de la sección ‘Traficantes de Palabras’ de 'Herrera en COPE'. El profesor de la USP-CEU, Armando Zerolo, ha analizado junto a Jorge Bustos el discurso del titular de Interior, a quien critica por su enfoque sentimental.

Zerolo señala que la emoción expresada por el ministro suena a "psicologismo de los 90", como si Marlaska hubiera sustituido los códigos legales por libros de "inteligencia emocional de Daniel Goleman" o de autoayuda. "Es como si en lugar de leer jurisprudencia, escuchase cassettes del consultorio de Isabel Gemio", ha ironizado el profesor, criticando un enfoque "muy sentimental, lleno de emociones y empatía".

Una dimisión condicionada a los sentimientos

El análisis pone el foco en la declaración del ministro, quien ha dicho que dimitirá si la víctima cree que le ha fallado. Para Zerolo, esto supone un cambio de paradigma preocupante, ya que la responsabilidad del cargo no respondería "ante la objetividad de la ley, ni ante la publicidad del parlamento, ni ante la dignidad del cargo", sino "ante la subjetividad del sentimiento de una persona".

Esta situación ha llegado a un punto crítico, ya que el abogado de la denunciante ha confirmado que su cliente se siente decepcionada con la gestión del ministro. Zerolo se pregunta irónicamente si esto hará que Marlaska se sienta "doblemente decepcionado" ante la decepción de la víctima, subrayando la incongruencia de la postura ministerial.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska

EFE

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska

Finalmente, el colaborador de 'Herrera en COPE' ha concluido con una petición directa al ministro del Interior: que se dirija a los ciudadanos "como adultos" y deje de lado el discurso emocional. "Que aflore en el ministro el único sentimiento que se censura, que es el de la responsabilidad", ha sentenciado Zerolo.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Lo último

Visto en ABC

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

5:00H | 19 FEB 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking