"Que aflore en Grande-Marlaska el único sentimiento que se censura, que es el de la responsabilidad"

El escándalo de agresión sexual en la cúpula de la policía y la posterior reacción del ministro Fernando Grande-Marlaska, asegurando sentirse decepcionado, ha centrado el comentario de la sección ‘Traficantes de Palabras’ de 'Herrera en COPE'. El profesor de la USP-CEU, Armando Zerolo, ha analizado junto a Jorge Bustos el discurso del titular de Interior, a quien critica por su enfoque sentimental.

Zerolo señala que la emoción expresada por el ministro suena a "psicologismo de los 90", como si Marlaska hubiera sustituido los códigos legales por libros de "inteligencia emocional de Daniel Goleman" o de autoayuda. "Es como si en lugar de leer jurisprudencia, escuchase cassettes del consultorio de Isabel Gemio", ha ironizado el profesor, criticando un enfoque "muy sentimental, lleno de emociones y empatía".

Una dimisión condicionada a los sentimientos

El análisis pone el foco en la declaración del ministro, quien ha dicho que dimitirá si la víctima cree que le ha fallado. Para Zerolo, esto supone un cambio de paradigma preocupante, ya que la responsabilidad del cargo no respondería "ante la objetividad de la ley, ni ante la publicidad del parlamento, ni ante la dignidad del cargo", sino "ante la subjetividad del sentimiento de una persona".

Esta situación ha llegado a un punto crítico, ya que el abogado de la denunciante ha confirmado que su cliente se siente decepcionada con la gestión del ministro. Zerolo se pregunta irónicamente si esto hará que Marlaska se sienta "doblemente decepcionado" ante la decepción de la víctima, subrayando la incongruencia de la postura ministerial.

EFE El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska

Finalmente, el colaborador de 'Herrera en COPE' ha concluido con una petición directa al ministro del Interior: que se dirija a los ciudadanos "como adultos" y deje de lado el discurso emocional. "Que aflore en el ministro el único sentimiento que se censura, que es el de la responsabilidad", ha sentenciado Zerolo.