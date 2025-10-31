Investigar hasta el fondo

El presidente Sánchez está empeñado hacer de la honorabilidad de su persona y, por extensión, de su función como secretario general del PSOE, un dogma de fe. Si la contabilidad es transparente u opaca, si la financiación es regular, o no, y si hay delito, o no, en las cuentas del PSOE, lo dictaminará solo la justicia.

En el ejercicio de sus competencias, las instancias judiciales investigan y nadie puede impedir que esto suceda. Por eso es buena noticia que el Tribunal Supremo, desde su independencia del poder Ejecutivo y en el desempeño de sus deberes institucionales, facilite las investigaciones necesarias. Los pagos en metálico que han recibido el exministro Ábalos y su asesor Koldo García, que recogen los Informes de la UCO, han sido considerados objeto de una investigación.

No aclarar el modo como se hacen las liquidaciones de gastos en un partido político, ignorar, de manera interesada que esos pagos los recibía alguien que no trabajaba en la secretaría de organización del PSOE y no identificar quién fiscalizaba los pagos son algunas de las muchas dudas en torno a conductas que pudieran ser irregulares e “incluso, dice el auto del magistrado del Supremo, eventualmente irregulares”.

La independencia de la justicia y la profesionalidad de jueces y fiscales es prueba del buen funcionamiento del Estado de Derecho y del imperio de la ley, y una garantía para todos los ciudadanos. No hay otro modo de llegar al fondo de los asuntos cuando se trata de cumplir y hacer cumplir la ley.