Es la hora de los estadounidenses

Después de sus numerosas contradicciones, de no fijar un objetivo claro y no de consultar con ninguno de sus socios el inicio de un conflicto con consecuencias nefastas para la paz del mundo y el bienestar de los habitantes del planeta, Trump exige ahora que sus socios de la OTAN se impliquen en una guerra por liberar el estrecho de Ormuz.

Hay que recordarlo con insistencia: esta no era una guerra necesaria y va a provocar más daños que los que pretende resolver. En su primer mandato Trump rompió el diálogo iniciado por Obama con Irán, diálogo que estaba dando frutos. Luego ha buscado el choque, impulsado por Israel. Desde el principio ha sido una guerra preventiva. La OTAN es una organización creada con naturaleza defensiva y la intervención en la guerra de Trump y de Netanyahu haría creer, con razón, que han vuelto los tiempos del imperialismo occidental que quiere volver a utilizar la fuerza para tomar el control de algunos países.

Crece la sensación de que al mando hay una persona sin unas referencias mínimas del momento geoestratégico en el que vive el planeta. Los socios, a los que Trump ha maltratado durante años, no pueden acudir ahora en su ayuda. Y la sociedad estadounidense y las instituciones democráticas del país, que son sólidas, tienen la responsabilidad de provocar un cambio, como ya ocurrió en el caso de los aranceles y en el de la represión migratoria provocada por el ICE.