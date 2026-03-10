La hora de Colombia

Las elecciones colombianas celebradas el pasado domingo han permitido clarificar a los principales candidatos para las elecciones presidenciales del próximo mes de mayo. La izquierda ha concurrido bajo una sola nomenclatura.

El centro y la derecha lo han hecho bajo siglas distintas, pero en otro gran bloque. La interpartidista en la derecha ha encumbrado a la candidata del partido de Uribe. En la izquierda despuntan los hombres de Petro. Su partido, Pacto histórico, ha ganado las elecciones legislativas, pero no parece que pueda obtener una mayoría clara en las presidenciales de mayo. El mapa electoral es plural y complejo, a pesar de la polarización que marca la política colombiana.

Gustavo Petro y Álvaro Uribe se convierten en los nombres fuertes de la política y en los catalizadores de los polos políticos, a pesar de que, paradójicamente, ninguno de los dos concurre a las elecciones. Entre el uno y el otro discurre un país que no ha cerrado la herida de la violencia y que, a pesar de los pactos y de los planes de reconciliación y memoria, no ha conseguido pacificar su convivencia.

No parece que la historia de Colombia pueda construirse a base de “antiuribistas” y “antipetristas” sino sobre un gran espacio en el quwe se reconozca cordialmente la mayoría de la sociedad. Esto es lo que los colombianos deben decidir en la primera vuelta de las Presidenciales en mayo, o en la segunda vuelta de junio.