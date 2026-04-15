¡Hay esperanza!

Argelia es la tierra de San Agustín y, con toda seguridad, la visita de León XIV a la tierra del Santo de Hipona está siendo un viaje de una enorme intensidad espiritual para quien ha sido configurado espiritualmente en su tradición.

La llegada de León XIV ha estado marcada por el ataque adolescente de Donald Trump y por un atentado terrorista en Argelia, pero nadie debe esperar que un discípulo de Jesucristo vaya a devolver mal por bien. El Papa tiene en sus manos la misión de anunciar la paz que brota del amor, de la concordia, del perdón, de la solidaridad y de la justicia. Este es el mensaje del Evangelio.

El Dios de Jesucristo, ha anunciado León XIV en la Residencia de Ancianos “Mi casa”, está desgarrado por las guerras, las injusticias y las mentiras. Y, sin embargo, su presencia real, a través de hombres y mujeres que conviven en armonía, es un signo de esperanza.

Así ha sido a lo largo de los siglos en contextos de extrema dureza, de los que Argelia es un ejemplo. Cristianos y musulmanes han sufrido el azote del terror. Y, sin embargo, ha recordado el Papa en la Basílica de San Agustín, es posible empezar de nuevo. Y esta es la misión que asumen los cristianos en medio del mundo. En primer lugar, ha indicado el Papa, con su unidad en torno a Cristo, en segundo lugar, como comunidad visible y, en tercer lugar, con el ejercicio de la caridad.

Los mártires de Argelia lo hicieron así, desde la libertad y la humildad. Y allí siguen muchos de sus hermanos. Este es el modo cristiano de estar en el mundo.