Un Gobierno sin política energética y sin criterio

Mucho tiempo ha tardado Pedro Sánchez en llegar a la conclusión de que rebajar el IVA del gas del 22 al 5 por ciento es una medida beneficiosa para reducir la inflación y mitigar la crisis en las economías familiares. Desde hace meses Alberto Núñez Feijóo ya había apuntado la necesidad de esta rebaja. Entonces fue calificado de demagógico e insolidario. Ahora parece que ya no lo es, por el hecho de que haya sido Pedro Sánchez quien haya tomado la decisión dentro de su paquete de soluciones energéticas. En menos de veinticuatro horas pasó de una ocurrencia del PP, que traería graves daños al Estado, a ser una medida estrella de una política al servicio de los ciudadanos. Aunque tardía, bienvenida sea esta rectificación de Sánchez que no es ajena a la necesidad de los socialistas de cambiar la tendencia de las escuestas y así poder remontar el voto.

Lo que confirma este cambio es la improvisación y la ausencia de un criterio consolidado dentro de un Gobierno en el que los ministros parece que están demasiado acostumbrandos a rectificar lo que dicen. Esto no significa que el Gobierno no pueda y deba cambiar su política, pero siempre ante circunstancias sobrevenidas. No como en esta ocasión, en la que la necesidad de presentarse con argumentos en el próximo debate con Feijóo en el Senado ha precipitado una decisión que se tenía que haber tomado, junto con algunas otras, hace varios meses.