Felipe González no votará a Sánchez

La verdad es la verdad la diga quien la diga, y Felipe González llevaba bastante tiempo cantándole las verdades al sanchismo. Hoy ha dado un paso más y ha asegurado que si Sánchez encabeza otra lista electoral del PSOE, él se verá obligado a no votarle y, en conciencia, a depositar su papeleta en blanco. De inmediato, y con palabras gruesas como las que menudo profiere, Patxi López ha salido a lamentar irónicamente que Felipe González se haya convertido en un “referente para las derechas”.

Es la realidad y es absurdo imaginar otra: del PSOE que, con sus muchos errores, fue protagonista de la la Transición y contribuyó a asentar la democracia, hoy no queda prácticamente nada. La demolición empezó con Zapatero y, por increíble que parezca, Felipe González es, desde hace tiempo una pieza amortizada para el sanchismo.

Queda el retrato cierto que González ha hecho: el de un líder que está desnudo, que no hace autocrítica alguna y que no piensa en otra clave que no sea la de mantener el poder a toda costa. El drama es que las afirmaciones de quien refundó y modernizó al PSOE, y le llevó a su máximo protagonismo histórico, no importan a casi nadie en un partido que se ha visto descapitalizado y vaciado de contenido. La voz de González, como las de Redondo, Leguina, Guerra, Page o Lambán, no tienen incidencia ya en un partido que se ha entregado a la deriva de Pedro Sánchez.