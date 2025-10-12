Esperanza en Gaza

Es prematuro hablar de paz, pero por fin la sensación en Gaza es de alivio y de esperanza.

A través del Patriarcado Latino de Jerusalén, la Iglesia ha dado la bienvenida al anuncio de alto el fuego, y se pone manos a la obra para “ayudar a reconstruir no solo la infraestructura, sino la devastación humana que esta guerra ha causado".

"La vida en Gaza seguirá siendo terrible durante mucho tiempo", ha advertido el cardenal Pizzaballa en nombre de esta Iglesia local, mientras Cáritas Jerusalén se prepara para la apertura de corredores humanitarios que le permitirán hacer llegar asistencia social y sanitaria a lugares donde, hasta ahora, resultaba imposible. Además de Gaza, preocupan las relaciones entre israelíes y palestinos, reconciliación que se presenta ahora lejana y complicada.

Aun así, la apuesta sigue siendo la coexistencia pacífica de dos Estados, en una región en la que convivan comunidades de distintas culturas y religiones.

Este es uno de los mensajes que transmitirá en poco más de un mes el primer viaje al extranjero de León XIV. Al destino de Turquía, donde celebrará el 1.700 aniversario del Credo de Nicea, se ha añadido el Líbano.

Un gesto de apoyo a un país instalado en un delicado equilibrio de convivencia interreligiosa que amenaza con saltar por los aires arrastrado por los cambiantes equilibrios de poder en Oriente Medio. El momento es crítico. Porque si algo demuestra la experiencia histórica es que cada proyecto de hegemonía regional genera más sufrimiento. La convivencia pacífica, para las comunidades cristianas, no es una utopía, sino condición de supervivencia.