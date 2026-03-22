Día del Seminario: Dios sigue llamando

Más de mil seminaristas se preparan en los seminarios españoles para el sacerdocio. Más allá de felicitarse por la cifra, el Día del Seminario es hoy, para las comunidades católicas, una jornada marcada en el calendario para agradecer estos testimonios y tomar conciencia de la imperiosa necesidad para cada Iglesia local de una buena formación y acompañamiento en los seminarios, en la línea impulsada desde hace unos años por la Santa Sede. Los testimonios de estos aspirantes al sacerdocio son el eje central de la campaña de este año, bajo el lema “Deja tus redes y sígueme”.

Si los primeros apóstoles siguieron a Jesús a orillas del lago de Tiberíades, las redes que invita a dejar hoy el Señor a los jóvenes que sigue llamando son de naturaleza bien distinta. El mensaje no es un ataque a la tecnología, sino a estilos de vida que saturan hoy a los jóvenes de estímulos y distracciones, y acaba sumiéndolos en un vacío existencial. Frente a este signo de los tiempos, la propuesta de la Iglesia consiste en invitar a comprender la propia vida como una vocación, una llamada a abandonar el egoísmo y a vivir con sentido de misión y entrega a los demás. Toda vida cristiana es respuesta a una vocación, y dentro de la comunidad eclesial el sacerdocio sigue y seguirá ocupando un papel insustituible. Para quienes hoy siguen recibiendo esa llamada, la campaña del Seminario 2026 tiene un mensaje muy claro y simple: “Merece la pena”.