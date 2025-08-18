Cumbre sobre el futuro de Ucrania

El futuro de la guerra de Ucrania y de la seguridad europea están sobre la mesa en el encuentro que hoy mantendrán en Washington los Presidentes Trump y Zelensky, junto a la presidenta de la Unión Europea y los cancilleres de Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Finlandia. Pedro Sánchez ha sido excluido de nuevo de esta cumbre clave para que se pueda establecer una paz justa y duradera. Una reunión que se produce después del encuentro en Alaska entre el presidente de los Estados Unidos y el de Rusia, que no pasará a la historia por los resultados sino por la inquietante complicidad entre los dos mandatarios en un lamentable ejercicio conjunto de relaciones públicas.

La gravedad de lo ocurrido en la cumbre entre Trump y Putin radica no solo en que no se haya conseguido un alto el fuego, sino en que Trump ha asumido la versión de Putin, con lo que está legitimando el principio de que las fronteras internacionales pueden alterarse por la fuerza. Esto implicaría que la comunidad internacional tendría que aceptar los hechos consumados de la política expansionista del Kremlin o de cualquier potencia. No es descartable que China esté esperando cómo se resuelve esta situación para intervenir en Taiwán. La foto de la cumbre entre Trump y Putin tenía un mensaje claro, Putin puede seguir la guerra y al mismo tiempo sentarse a la mesa de las negociaciones como si no pasara nada. Esta situación obliga a Europa a unirse para liderar una coalición que obligue al cumplimiento de las reglas que garanticen un orden internacional justo y duradero.