Cuba en situación crítica

La situación en Cuba es crítica, el pueblo cubano no puede más. Una situación interna insostenible, junto al bloqueo marítimo por parte de Estados Unidos, han dejado a la isla en una situación extrema de pobreza y escasez.

Tal y como ha descrito el expreso político Juan Francisco Sigler, en el programa 'Fin de Semana', de COPE, los cubanos más que vivir, sobreviven, en una lucha diaria y constante, que tiene que sobreponerse al miedo que el régimen trata de extender hasta en los detalles más pequeños de la vida diaria.

Cualquiera que pueda contar con verdad y libertad lo que allí sucede, relata con toda crudeza que prácticamente no hay comida ni medicinas, que los hospitales están colapsados, sucios y sin apenas recursos, que el acceso al agua potable es muy limitado y que los apagones de luz son recurrentes.

El pueblo, como ha contado el expreso político en el programa de Cristina López Schlichting, quiere un cambio, pero no sabe qué hacer para quitarse de encima a la dictadura. Los obispos han mostrado reiteradamente su preocupación y han hecho llamadas constantes al diálogo con Estados Unidos.

En esa línea, la comunidad internacional y política, con las excepciones de parte de una izquierda trasnochada que vive fuera de la realidad, sabe que el futuro de Cuba pasa por cuestiones tan básicas como una verdadera libertad religiosa, ideológica y de conciencia, la liberación de los presos políticos, y la celebración de elecciones libres que puedan sacar al pueblo cubano de la miseria, a todos los niveles, en la que le ha sumido durante décadas la dictadura comunista.