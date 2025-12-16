Condena unánime en Australia contra el antisemitismo

El atentado antisemita que dejó el sábado 15 víctimas mortales en Sídney ha disparado las alarmas sobre el riesgo de que se multipliquen actos similares en el mundo. Para cometer una masacre no se requieren avanzados conocimientos técnicos. Basta con una persona radicalizada y dispuesta a llevarse por delante vidas humanas en una acción suicida. El Consejo de Seguridad Nacional de Israel ha recomendado a sus ciudadanos en el extranjero extremar la precaución en actos de culto con motivo de la festividad del Jánuca. Desde hace meses, la sensación de inseguridad entre las comunidades judías está provocando una ola de inmigración sin precedentes en Israel, y empobreciendo culturalmente los lugares de diáspora, a menudo con fuerte arraigo histórico. El antisemitismo ha experimentado un fuerte rebrote desde los brutales atentados del 7 de octubre de 2023 cometidos por Hamás.

El Gobierno de Benjamin Netanyahu ha optado por la estrategia partidista de envolverse en la bandera con un llamamiento a prietas las filas. De ahí su injusta acusación contra el primer ministro australiano de incentivar el terrorismo con su reconocimiento del Estado palestino. Desmiente esta lectura la firme respuesta australiana contra actos antisemitas previos, y lo desmiente sobre todo la unánime condena ciudadana, incluidas las comunidades musulmanas. Reacción que subraya que, no importa cuál sea el juicio sobre las políticas del Gobierno de Israel, el antisemitismo es moralmente execrable.