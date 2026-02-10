Colonialismo en Cisjordania

El gobierno de Netanyahu ha aprobado medidas para cambiar «drásticamente» la política en Cisjordania, en el territorio teóricamente gobernado por la Autoridad Nacional Palestina. Entre las medidas aprobadas, Israel pretende derogar una ley jordana que impide a los no árabes comprar tierras en Palestina. Es una ley que tradicionalmente ha impedido a los colonos israelíes adquirir propiedades en los territorios palestinos ocupados por Israel.

Mientras la opinión pública internacional está pendiente de los excesos de Israel en Gaza y de la posibilidad de una paz estable, Israel ha avanzado en los últimos años en la toma de control de los territorios palestinos de Cisjordania. Se dan pasos de gigante en la ocupación que empezó en 1967. Ya hay medio millón de colonos israelíes asentados en una tierra que no es la suya y que toman por la fuerza. Dentro de esos territorios la movilidad se ha reducido drásticamente, la violencia de los colonos es cotidiana y el acceso a los hospitales se hace cada más difícil. Tres millones de palestinos viven en Cisjordania cada vez más como extraños en su tierra.

Esta situación hace prácticamente imposible la solución diplomática que impulsó la comunidad internacional para la paz en Tierra Santa: la solución de los dos Estados con soberanía sobre su propio territorio. El gobierno israelí no tiene ninguna necesidad de hacer lo que está haciendo por razones de seguridad. Estamos más bien ante la pretensión de controlar toda la zona comprendida entre la rivera del Mediterráneo y el Río Jordán.