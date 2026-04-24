Chernobyl, 40 años

Se cumple el 40 aniversario de la catástrofe de la central nuclear de Chernobyl, en territorio ucraniano enclavado entonces en la Unión Soviética. Toda una generación de personas, marcada por el desastre nuclear, sigue enfrentada no solo al recuerdo del desastre sino a las terroríficas consecuencias físicas, psicológicas y económicas que siguen marcando la vida de miles de familias en Ucrania y en Rusia.

Chernobyl fue un desastre nuclear y humano. Todo empezó con un simulacro de seguridad que desató una catástrofe inmensa, que ha causado lo que algunos llaman una muerte lenta a base de sucesivos cortes que van minando la vida. Los supervivientes no gozan de buena salud, de los 40 primeros técnicos que entraron tras la explosión del reactor solo sobreviven 5. Las autoridades soviéticas hicieron todo lo que estuvo en sus manos para ocultar los fallos técnicos y de seguridad, mintieron deliberada y persistentemente sobre el accidente y sus consecuencias para ocultar el fracaso de todo un régimen que caería pocos años más tarde.

Hoy, en el 40 aniversario de la catástrofe, muchos de los supervivientes suman a los daños duraderos de Chernobyl las consecuencias de una guerra que no solo ha convertido a la central en objeto de ataques, aumentando enormemente los riesgos nucleares, el hecho de estar perdiendo a sus nietos en los combates con Rusia. La historia de Ucrania está aquilatada en el sufrimiento. A Chernobyl le quedan, todavía, otros 180 años.