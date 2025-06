Caritas aborda los desafíos del empleo

La Memoria anual de Caritas relativa a 2024 expresa un año más el compromiso de la Iglesia con la promoción humana como servicio de amor y justicia en coherencia con el Evangelio. Esta Memoria de 2024 plantea, entre otros, dos desafíos que enfrentan nuestras sociedades: el empleo y la vivienda. Ambos son condición inexcusable de desarrollo humano y ambos afectan a la estabilidad, bienestar y futuro de las familias.

Caritas es consciente de que hoy, el mero hecho de disponer de un empleo, muchas veces precario, no asegura a las personas frente a la marginalidad. De ahí su empeño en favorecer el empleo de calidad acompañando con formación y seguimiento personalizado.

460 personas han culminado este proceso en 2024, lo que incluye la realización de prácticas. Este modo de trabajar implica itinerarios formativos más personalizados, como los que han seguido 70 personas este año. Y a esto se suman tareas de intermediación laboral que facilitan la contratación.

Se trata de una atención personal y no meramente administrativa, adecuada y adaptada a circunstancias y necesidades, lo cual exige profesionales competentes y capacitados, así como una inversión económica que en 2024 alcanza la cifra de 1.700.000 euros.

Sin empleo de calidad no hay inclusión social ni participación cívica, no hay vivienda ni futuro. Y, en definitiva. No hay posibilidad real de un desarrollo personal pleno. Este es la razón de ser de Caritas: servir a la vocación humana en coherencia con la esencia de la Fe cristiana.