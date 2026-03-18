El expresidente Zapatero está de nuevo en Venezuela. Su estrecha relación con el Gobierno de Maduro, lejos de diluirse después del 3 de enero, se ha hecho aún más visible e indispensable. Zapatero está en Venezuela para verificar cómo transcurre la implantación de la ley de amnistía. Su misión es de tal magnitud para el actual Gobierno de Delcy Rodríguez que el presidente de la asamblea nacional, Jorge Rodríguez, le ha otorgado el título de “campeón de la paz”.

Todo parecía indicar que Zapatero no regresaría a Venezuela después del plan de intervención de Trump. Sin embargo, contra todo pronóstico, se ha convertido en el primer y principal valedor de la presidenta a quien Trump ha confiado la administración del país. ¿Significa eso que Zapatero apoya, refrenda y legitima las jugadas de la Casa Blanca? Y si así fuera, ¿cuál es el precio?

Zapatero se ha revestido de una aureola altruista y benefactora que ahora pretende reforzar convirtiéndose en el adalid de la amnistía de Delcy Rodríguez, a la que sitúa como modelo para todo el mundo, aunque sea fruto de la presión norteamericana y aunque 500 presos políticos sigan en las cárceles venezolanas.

Pero como es propio de la “marca Zapatero”, poco le importa lo que los organismos de derechos humanos o la oposición indican sobre el día a día de esa ley de amnistía. De hecho, nunca fue la oposición venezolana el faro que iluminó su papel. Zapatero siempre fue un embajador del régimen de Maduro y ahora está encantado de serlo de Delcy Rodríguez, aunque esté ahí por obra y gracia de Donald Trump.