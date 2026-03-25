Arranca la campaña en Andalucía

En Andalucía no sólo se juega el futuro de esa populosa Comunidad Autónoma. El resultado condicionará la decisión sobre el fin de la legislatura, toda vez que además se cierra un ciclo de elecciones autonómicas. No hay que olvidar lo ocurrido en junio de 2022, cuando se produjo en esa región un cambio que parecía imposible dada la supuesta hegemonía sociológica del PSOE. Desde entonces, la tendencia marca el afianzamiento de una amplia mayoría del PP, el alza de VOX y la crisis del PSOE. La decisión de presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, de disolver el parlamento y convocar elecciones autonómicas el 17 de mayo supone tomar la iniciativa y rentabilizar una legislatura de aciertos que ha puesto a Andalucía en la cabeza del crecimiento económico nacional y que ha superado algunos episodios complicados en la gestión pública.

La gestión de Moreno Bonilla, un líder tranquilo y eficaz que ha conseguido ser reconocido más allá de sus votantes, se verá sometida al escrutinio de la sociedad andaluza. En frente tendrá a la todavía vicepresidenta María Jesús Montero. Una candidata con probada soltura verbal que llega con escaso rédito en su gestión y un programa basado en los tópicos de la mejora de los servicios públicos y la lucha contra la supuesta alianza de las derechas. Montero es dada a sobreactuar, como se vio ayer al proclamarse la mujer que mayor poder ha tenido en la historia democrática de España y presumir de sacrificio al bajar a la liza electoral en Andalucía. Pero allí es bien conocida, y no le servirán los ditirambos. Veremos si con ella se acentúa la caída del antes todopoderoso PSOE.