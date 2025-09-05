"Si nos aprietan, nosotros la apretamos"

La destrucción de una embarcación cargada de drogas que Washington identificó como procedente de Venezuela ha hecho que el todopoderoso ministro de Maduro, Diosdado Cabello, rompa el silencio de los últimos días. Maduro aseguró que las noticias procedentes de la Casa Blanca eran falsas, pero Cabello parece que las da por buenas. Y lo hace dirigiendo sus amenazas contra María Corina Machado a través de su programa de televisión. “Si a nosotros nos aprietan, dice, nosotros la apretamos”. Es decir, María Corina Machado es rehén del régimen e instrumento de presión. Desde el Congreso de los Estados Unidos se ha advertido a Maduro y al régimen de que cualquier agresión contra Machado tendrá “severas consecuencias”. Las advertencias llegan al compás de las declaraciones que el secretario de Estado Marcos Rubio ha hecho en su viaje a México y a Ecuador. La lucha de la administración Trump contra el narcotráfico va en serio. Y no importa cuál sea el color del Gobierno de los países más directamente afectados e implicados.

La lucha de María Corina Machado contra la narco-dictadura venezolana no se va a resentir. Su firmeza es comparable a la de la senadora mexicana Lily Téllez. Ambas denuncian con firmeza el mismo mal. Ya no se trata solo del crimen organizado sino de una estructura criminal que, en Venezuela como en México, aunque con otra apariencia, ha corrompido al Estado y a sus servidores. Ecuador corre una suerte similar. Y esto, a pesar de Trump, se está convirtiendo el principal y primer problema en América Latina.