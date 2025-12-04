Un aliado de riesgo para la Venezuela democrática

Venezuela atraviesa una situación crítica. Su población vive bajo un régimen autoritario que, según todos los observadores fiables, manipuló de forma fraudulenta las elecciones de julio de 2024. El sistema instaurado por Chávez y prolongado por Maduro ha vulnerado derechos fundamentales de manera reiterada durante años. Por ello, es razonable esperar que, muy pronto, el país pueda volver a encaminarse hacia la democracia. En un contexto tan delicado, las acciones y declaraciones desmedidas de Donald Trump pueden poner en riesgo una transición democrática, prudente y serena. Ningún tirano abandona el poder por iniciativa propia, y existen instrumentos de presión plenamente legítimos para liberar a un pueblo sometido a un gobierno autocrático. Sin embargo, estas medidas deben aplicarse con precisión y con absoluto respeto por la soberanía que pertenece exclusivamente al pueblo venezolano.

Trump ha encontrado en el narcotráfico un motivo para justificar sus excesos verbales y militares. Estados Unidos puede —y debe— proteger su territorio, pero también ha de recordar que las relaciones internacionales se rigen por códigos y normas que exigen respeto. Venezuela merece establecer las bases de un sistema democrático justo y duradero. Las prisas y los atajos pueden resultar tentadores, pero a la larga suelen ser contraproducentes. Estados Unidos está llamado a desempeñar un papel importante en este proceso, pero solo será realmente útil si respeta el derecho internacional y actúa conforme a los principios más elementales de la diplomacia.