La alegría de la fe en la plaza pública

Por cuarto año consecutivo la Plaza de Cibeles, en Madrid, ha reunido este fin de semana a decenas de miles de personas para celebrar la Fiesta de la Resurrección.

En un acontecimiento organizado por la Asociación Católica de Propagandistas, que en poco tiempo se ha convertido en un referente de la expresión de la fe en la plaza pública, personas de todas las edades vibraron con la música pensada para cantarle al mundo entero, sin ningún tipo de complejo, que Cristo ha resucitado.

Como subrayó el Papa, en un mensaje enviado para el evento, que leyó en directo el Cardenal Arzobispo de Madrid, José Cobo, el mundo necesita oír hablar de Cristo y verlo en las obras de los cristianos que viven la novedad del bautismo. Hacen falta jóvenes que no se avergüencen del Evangelio, comunidades que irradien esperanza, testigos capaces de hacer presente al Señor en cada ambiente, vidas encendidas que hagan visible la belleza de la fe.

La evangelización no nace, ante todo, de estrategias, sino de corazones transformados por el Señor resucitado. Sería maravilloso que hubiera fiesta en todo el mundo, que en todas partes la alegría pascual encontrara voces, rostros y cantos, y que, como ha expresado con belleza León XIV, la existencia misma de los cristianos se convirtiera en un concierto, en una gran armonía de fe, de unidad, de comunión y de caridad, capaz de anunciar al mundo que Cristo vive. Es necesario que el fuego del Cirio pascual salga de los templos, que consuma toda tibieza, resignación y mediocridad espiritual.

En buena parte, está en nuestra mano, mostrárselo al mundo así, tal cual, a un mundo que tiene sed de sentido y que no siempre sabe dónde encontrarlo.