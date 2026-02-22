La actualidad de la Cuaresma

¿Tiene sentido celebrar la Cuaresma hoy? León XIV ha dado esta semana una contundente respuesta. En su experiencia, “son los jóvenes” quienes con mayor fuerza “sienten la llamada del Miércoles de Ceniza, incluso en contextos secularizados”. Y no solo como forma de cultivar una venerable tradición. Si a tantos jóvenes les resulta hoy atractiva la Cuaresma es porque “comprenden que es posible una vida más justa y que hay responsabilidades por lo que está mal en la Iglesia y en el mundo”. El cambio empieza siempre por uno mismo.

Esa es la conversión a la que invita la Cuaresma. Y para ello, León XIV resalta en su primer mensaje como Pontífice la importancia de dos herramientas que tradicionalmente ha propuesto la Iglesia para estos 40 días: la escucha de la Palabra de Dios y el ayuno. Un ayuno que define como “ejercicio ascético antiquísimo e insustituible en el camino de la conversión”, y que “sirve para discernir y ordenar los apetitos”. Es la manera de “mantener despierta el hambre y la sed de justicia, sustrayéndola de la resignación”, de modo que “se convierta en oración y responsabilidad hacia el prójimo”. Como forma de abstinencia “muy concreta”, el Papa pide “abstenerse de utilizar palabras que lastiman a nuestro prójimo”, un consejo que bien podía haber dado Francisco.

Se trata, dice, de “desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes” y a los chismes, para dejar paso a “la amabilidad” en las relaciones. La Cuaresma es un tiempo fuerte que la Iglesia vuelve a proponer desde la evidencia de que responde a una necesidad vital del ser humano.