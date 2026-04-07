Se abre la sucesión de Macron

La República en Marcha, la coalición que aupó a Emmanuel Macron en 2017, cumplió ayer diez años con poco que celebrar. En un clima de funeral anticipado, Francia ya da a Macron por amortizado, mientras sus posibles sucesores marcan distancias a un año justo de las próximas presidenciales. En la rampa de salida, y sin mayoría en la Asamblea Nacional, el presidente se ha convertido en lo que los norteamericanos llaman un “pato cojo”. El problema va mucho allá de que no se pueda presentar a un tercer mandato, elección que probablemente perdería a la vista de sus bajos índices de aprobación.

Asediada una vez más por los extremos, la V República está en peligro. El propio ascenso de Macron fue una respuesta a una entonces probable victoria de Marine Le Pen. Su éxito fue aglutinar al centro derecha y al centro izquierda, pero eso ahondó en la crisis de los ya de por sí débiles partidos moderados que han sostenido el sistema erigido en 1958 por el general Charles de Gaulle.

El centro político necesita un nuevo referente. Los nombres que más suenan son los ex primeros ministros Edouard Philippe y, en menor medida, Gabriel Attal. Especialmente el primero cuenta el aval del buen resultado de las municipales y con una ligera ventaja en las encuestas frente a Agrupación Nacional. Pero no hay atisbo de nada parecido a la ilusión que despertó hace diez años el programa reformista de Macron. Para salvar a la V República, la Francia moderada va a necesitar algo más que ofrecer.