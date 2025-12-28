Trump acelera la paz en Ucrania: reunión clave con Zelenski tras hablar con Putin

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, mantienen este domingo una reunión decisiva en Florida. El objetivo del encuentro es cerrar los últimos detalles de un acuerdo de paz que busca poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia. Este cara a cara se produce en un contexto de intensa actividad diplomática promovida por el propio Trump, quien se ha implicado personalmente en la búsqueda de una solución al conflicto.

Horas antes de recibir a Zelenski, Donald Trump ha mantenido una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, en un movimiento diseñado para preparar el terreno de la negociación. El expresidente estadounidense ha calificado la llamada como "buena y muy productiva" a través de un mensaje en sus redes sociales, donde ha destacado la importancia de establecer canales directos con Moscú antes de la cumbre en Florida.

La diplomacia se acelera

El Kremlin ha confirmado la llamada, precisando que fue por iniciativa de Trump, y ha añadido un elemento clave a la ecuación. Según ha declarado Ushakov, el asesor de Política Exterior ruso, ambos líderes comparten la idea de que "para la resolución del conflicto, Ucrania debe tomar una decisión sobre el Donbás sin demora". Esta afirmación subraya una de las condiciones fundamentales de Rusia para detener la ofensiva militar, situando la pelota en el tejado de Kiev.

Zelenski blinda el apoyo de sus aliados

Por su parte, Volodímir Zelenski ha llegado a Estados Unidos tras una calculada gira para consolidar el apoyo de sus socios. Antes de aterrizar en Florida, el presidente ucraniano hizo escala en Canadá para reunirse con el primer ministro, Mark Carney. En un encuentro que también incluyó una videoconferencia con otros líderes europeos, se han coordinado las "cuestiones delicadas" contenidas en los borradores del plan de paz que se discute con Trump.

CONTACTO vía Europa Press El presidente Donald Trump rodea con su brazo al presidente Volodymyr Zelensky

El respaldo de los aliados occidentales se ha hecho sentir con fuerza. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha contactado con Zelenski para reafirmar su "apoyo inquebrantable" a Ucrania. Un portavoz de Downing Street ha comunicado que ambos mandatarios "han dado la bienvenida a los esfuerzos diplomáticos que se están llevando a cabo", al tiempo que han elogiado el compromiso de Estados Unidos para lograr una "paz justa y duradera".

Un acuerdo inminente

Consciente del complejo equilibrio de fuerzas, Zelenski ha insistido en que el resultado final depende de un esfuerzo conjunto. "La toma de decisiones dependerá de nuestros socios", ha afirmado, resaltando el papel crucial de la unidad internacional. A pesar de los desafíos, el ambiente es de un cauto optimismo, con el líder ucraniano declarando que "se puede decidir mucho antes de Año Nuevo", una frase que alimenta las esperanzas de una resolución a corto plazo.

Los próximos pasos ya están definidos. Según ha adelantado el portavoz presidencial ucraniano, Sergii Nikiforov, una vez finalizada la reunión en Mar-a-Lago, está prevista "una llamada entre el presidente de Ucrania, V. Zelenski, y el presidente de Estados Unidos, D. Trump, con líderes europeos". Aunque "la lista final de participantes aún está siendo elaborada", este mecanismo asegura que la negociación final se mantendrá en diálogo constante con Europa para garantizar un consenso amplio.