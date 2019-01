¿Qué pasará tras la votación sobre el acuerdo del Brexit?

Este martes tiene lugar la votación en el Parlamento británico que dará luz verde o no al acuerdo alcanzado entre el gobierno de Theresa May y Bruselas para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La mayoría de las quinielas apuntan a que el resultado sea negativo, por lo que la Primera Ministra compareció en la tarde de ayer para realizar un último llamamiento a los diputados conservadores críticos con el pacto a que le echen un “segundo vistazo” y que acepten que, aunque “no es perfecto”, cumple con el resultado del referéndum del brexit de 2016.

Uno d ellos escollos más importantes para el acuerdo es la conocida como “salvaguarda” que busca evitar una frontera dura entre Reino Unido y la Unión Europea. Una medida por la que, si no hubiera acuerdo para la salida de Reino Unido en diciembre de 2020, Irlanda del Norte quedaría dentro de la unión aduanera con la UE en término diferentes a los de Londres, algo a lo que se oponen drásticamente los 10 diputados unionistas del PUD que mantienen a los conservadores en el gobierno.

Un acuerdo que no solo determinará el futuro de las relaciones entre Londres y Bruselas para la aplicación efectiva del brexit sino que, de manera inmediata, puede ser crucial para la permanencia de Theresa May al frente del gobierno británico. El líder de la oposición, Jeremy Corbyn, ya aseguró ayer que la moción de censura era un hecho asegurando que no se trataba de si “iba a haber” sino de “cuándo”. Por lo tanto, los escenarios posibles según el resultado de mañana son muy diversos.

Si el Parlamento vota SÍ al acuerdo

Es una de los escenarios más improbables pero, de darse, tendría el devenir más fácil y simple. Si May consigue en estas últimas horas negociar un vuelco del previsible “no” a su acuerdo con Bruselas, salvará la situación y el próximo marzo el Reino Unido saldrá de la Unión Europea en los términos acordados el pasado noviembre y a los que dio el visto bueno los 27 estados miembros, incluido España.

Si el Parlamento vota NO al acuerdo

Moción de censura

Aunque Jeremy Corbyn se muestra bastante convencido de que llevará a cabo a corto plazo la moción de censura, que tenga éxito a la hora de conseguir los apoyos para reemplazar a May como primer no es lo más probable, tal y como nos asegura el corresponsal de COPE en Londres, Iván Alonso. El líder de los laboristas tendrían que alinear a más de la mitad de la cámara en una opción más afín a Bruselas cuando a May le están presionando desde dentro del partido para mostrarse, precisamente, más dura ante Europa. Pero este movimiento puede tener otra intención

Elecciones generales

Para el profesor de Relaciones Internacionales de Comillas, Emilio Sáenz-Francés, la maniobra de Corbyn puede estar más enfocada a dinamitar el gobierno de May para “posicionarse como única alternativa en un sistema bipartidista”. Además, para el experto en política internacional, hacer borrón y cuenta nueva política puede ser la única salida para Theresa May a largo plazo y jugársela al todo o nada como líder de los conservadores.

Presentar una enmienda al acuerdo

En el caso en el que el Parlamento vote NO al acuerdo alcanzado con Bruselas, su gobierno tiene un plazo de tres días para entregar una nueva vía para el acuerdo de salida de la UE. Sin embargo, la postura de Europa en la negociación es firme y parece poco probable que en apenas tres días acepten un nuevo punto de encuentro con Londres.

Renegociar el acuerdo

Theresa May aún cuenta con la opción de volver a sentarse a negociar un nuevo acuerdo para la salida de Reino Unido. Esta opción se plantea como poco probable, según apunta Sáenz-Francés, ya que se consideraría un fracaso del plan de negociación de la Primera Ministra por sus propios compañeros de partido y lo que muchos analistas llamarían “bajarse los pantalones”.

Convocar un segundo referéndum

Se trataría la opción de contravenir una decisión democrática con un voto, lo que precisamente podría provocar un rechazo incluso en el votante del NO a la salida de la Unión Europea. Sería intentar aprovechar un cambio desde un voto más emocional hasta otro más enfriado, pero que para muchos supone una estrategia poco democrática.

Abandonar la Unión Europea sin acuerdo

Es el conocido en Reino Unido como el “No Deal” o abandonar la comunidad europea sin acuerdo. No faltan voces dentro de los tories para tomar esta vía. Este mismo lunes, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el presidente de la Comisión Europea, Juan-Claude Juncker, han reafirmado su intención de no llegar hasta este punto, o lo que es lo mismo, no activar la salvaguarda que terminaría por crear una situación fronteriza entre las dos irlandas dentro de los términos de la UE. Algo que ni probexits, ni antibrexits ni si quiera aquellos que abogan por una salida suave desearían.