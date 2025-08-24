COPE
Pedro Sánchez ratifica a Zelenski su compromiso con Ucrania

Así lo ha asegurado el presidente español a través de la red social X, donde ha transmitido que ambos están "unidos" por "una paz justa y duradera"

Europa Press

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este domingo a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, por el día de la independencia de Ucrania y le ha reiterado el apoyo incondicional de España a Kiev.

A través de la red social X, Sánchez ha felicitado al presidente ucraniano y ha asegurado que ambos están "unidos" por "una paz justa y duradera". "España seguirá estando al lado de Ucrania, el tiempo que sea necesario, en defensa de su libertad y soberanía", afirma el mensaje.

El 34º Día de la Independencia de Ucrania, que coincide con los tres años y medio del inicio de la invasión rusa, ha sido conmemorado este domingo en el país con celebraciones modestas y sin grandes despliegues debido a las hostilidades a lo largo del frente y a la amenaza constante de ataques aéreos en todo el territorio.

