Ucrania ataca Rusia en una ofensiva que provoca daños en una central nuclear Kurks, mientras continúan en el aire las negociaciones de paz

Rusia ha denunciado este domingo daños en la central nuclear de la región fronteriza de Kursk tras el derribo de unos drones ucranianos que atacaron la zona. El ataque llega mientras continúan en el aire las negociaciones de paz, en un domingo en el que se celebra el día de la independencia ucraniana y el aniversario de los tres años y medio desde que comenzó la invasión rusa.

"El 26 de agosto, a las 00.26 (hora local) un dron de las fuerzas ucranianas fue derribado por las defensas antiaéreas cerca de la central nucear de Kursk", informó la empresa Rosenergoatom en su canal de Telegram.

La nota agrega que al caer, el aparato no tripulado detonó y causó daños a un transformador auxiliar.

El incendio provocado a continuación fue rápidamente controlado y no causó víctimas, pero el incidente obligó a los empleados de la planta a descargar al 50 por ciento una de las unidades de la central.

Los niveles de radiación en la zona ni fueron alterados, aseguró la empresa rusa. Según el Ministerio de Defensa ruso, anoche fueron derribados 95 drones ucranianos sobre varias regiones del país, incluido en Kursk.

Además, el Ministerio de Defensa ruso ha anunciado que el avance de las fuerzas del país en la región ucraniana de Dnipropetrovsk continúa tras la toma de una nueva localidad en la zona. La nueva conquista, según un parte castrense, es la localidad de Filiya, situada cerca de Dachnoe, una aldea tomada por las tropas rusas en julio.

En total, el Ejército ruso controla actualmente al menos seis localidades en Dnipropetrovsk, región limítrofe con Donetsk. Esta semana en Dnipropetrovsk también fueron tomadas las localidades de Kolodezi (a 30 kilómetros al noreste de Sloviansk), y Voronoye y Novoheorhiivka.

Paralelamente, las fuerzas rusas continúan la ofensiva en Donetsk con el objetivo de completar la conquista del territorio de esa región, anexionada por Moscú en 2022.