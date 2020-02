Un muerto y cuatro heridos en un tiroteo en un bar en Estados Unidos

Un hombre de 28 años falleció y al menos cuatro personas más resultaron heridas este domingo durante un tiroteo ocurrido en un club nocturno en la localidad de Hartford, en el estado de Connecticut, informó la Policía local.

"La víctima del homicidio es un hombre de 28 años", indicó la Policía de Hartford en su cuenta de Twitter, sobre el hecho ocurrido en la madrugada de este domingo.

Un hombre y una mujer debieron ser intervenidos quirúrgicamente, mientras que los otros dos sobrevivientes permanecían en condición estable.

La cadena estadounidense CNN señaló que el tiroteo al parecer se desató tras un altercado entre dos grupos que departían en el lugar, sin precisar mayores detalles.

