Muere el actor Chuck Norris a los 86 años

El mundo del cine y las artes marciales está de luto. Carlos Ray Norris, conocido universalmente como Chuck Norris, ha fallecido a los 86 años en su residencia de Kauai, Hawái. El actor, que se convirtió en un icono del cine de acción durante los años ochenta y noventa, deja un legado imborrable que trasciende la gran pantalla.

Su figura de tipo duro, consolidada en series como 'Walker, Texas Ranger', experimentó un renacimiento inesperado en el siglo XXI. Norris se transformó en un fenómeno de internet gracias a los populares 'hechos de Chuck Norris', una serie de memes que exageraban su fuerza y lo convirtieron, para una nueva generación, en un símbolo de invencibilidad.

De la Fuerza Aérea al estrellato marcial

Nacido en Oklahoma en 1940, la vida de Norris cambió cuando se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Su destino en la base aérea de Osan, en Corea del Sur, fue clave, ya que allí comenzó su idilio con las artes marciales, formándose en disciplinas como el Tang Soo Do y el Taekwondo.

Chuck Norris, en El furor del dragón

A su regreso, Norris no solo continuó compitiendo, sino que se consagró como campeón mundial de karate en varias ocasiones. Su fama en el circuito marcial le llevó a abrir una exitosa cadena de escuelas de karate, sentando las bases de lo que sería una carrera legendaria.

El salto a Hollywood y la consagración en la acción

Su entrada en el cine fue por la puerta grande. El público descubrió a Chuck Norris en la mítica película 'El Furor del Dragón' (1972), donde interpretó al antagonista que se enfrenta a Bruce Lee en una batalla final épica en el Coliseo de Roma. Aquella derrota en la ficción supuso su mayor victoria en la realidad, catapultándolo a la fama.

Durante los años 80, se consolidó como una de las grandes estrellas de acción de la época. Títulos como la saga 'Missing in Action', 'Invasión U.S.A.' o 'The Delta Force' lo convirtieron en el héroe americano por excelencia: sobrio, implacable y siempre del lado del bien.

Sin embargo, su mayor popularidad llegaría con la televisión. Desde 1993 hasta 2001, Norris se metió en la piel del ranger Cordell Walker en la serie 'Walker, Texas Ranger'. Este papel no solo lo consolidó como un icono televisivo, sino que acercó su imagen a un público familiar en todo el mundo.

Un legado inmortal

Más allá de sus papeles, Norris desarrolló su propio arte marcial, el Chun Kuk Do. Este sistema no solo se basa en técnicas de combate, sino también en un código de honor con reglas de vida. Entre sus principios destacaba la idea de "olvidaré los errores del pasado y me concentraré en los grandes triunfos del presente", una máxima que aplicó en su carrera.

Este código personal también incluía preceptos como "buscaré lo mejor de todas las personas y les haré sentir que valen la pena", mostrando una faceta más introspectiva del actor. Esta filosofía contrastaba con la imagen de tipo duro que le daría una segunda vida en el nuevo milenio.

Chuck Norris, Desaparecido en combate

Fue entonces cuando su figura resurgió como un fenómeno cultural en internet. Los 'Chuck Norris facts' presentaban hazañas imposibles y humorísticas sobre su persona, un homenaje que el propio actor aceptó con agrado y que lo consolidó como una leyenda para una nueva generación.

La vida personal de Norris estuvo marcada por la disciplina y una fortaleza que parecía a prueba de todo. En 2017 superó dos infartos en un mismo día, demostrando la resiliencia que lo caracterizó hasta el final de sus días. El actor Chuck Norris ha muerto a los 86 años tras haber sido ingresado en un hospital de Hawái. La noticia fue confirmada este mismo día por su familia a través de un comunicado, en el que no se especificaron las causas de su fallecimiento.