El motivo por el que dimiten en masa todos los trabajadores de una tienda de zapatos: triunfa en redes

El aparente fin de la pandemia del coronavirus ha traído numerosas consecuencias en nuestro país y en el resto del mundo. Desde la incertidumbre económica que parece cernirse sobre Occidente, muchos de los trabajadores de grandes y pequeñas empresas están protagonizando un extraño fenómeno que se ha conocido como la Gran Dimisión. Algo así hemos podido ver en un vídeo de tiktok que ha corrido como la pólvora de teléfono en teléfono.

Un grupo de trabajadores se despide de su jefe

Ha ocurrido en Estados Unidos. Un grupo de trabajadores de una tienda de zapatos ha presentado en masa, todos a la vez, su dimisión. ¿El motivo? El supuesto maltrato al que se verían sometidos por parte de un jefe que ha visto cómo, de un plumazo, se ha quedado sin empleados para poder vender sus zapatos.









El vídeo ya acumula más de cuatro millones de reproducciones. El usuario que lo ha compartido ha explicado junto a las imágenes lo ocurrido: "Cuando todo el personal decide abandonar el departamento de calzado en cuestión de minutos. Para nuestro jefe, todos te odiábamos y no olvides arreglar esas ventanas. Departamento de zapatos, has sido de verdad, has sido divertido, pero te garantizo que no has sido realmente divertido", ha escrito la persona que ha compartido el vídeo.

En las imágenes se puede ver cómo empleado por empleado, se van despidiendo, a su manera, del que ya es su antiguo jefe. "He recogido todas las cosas de mi taquilla", afirma radiante uno de los empleados. "¿Cómo te sientes", le pregunta la mujer que graba el vídeo a otro de sus compañeros, quien contesta tajante: "Me siento genial". ¿Y Jennifer?, pues ella misma responde con una risa contenida, todavía no cree lo que está haciendo.

No faltan algunos gestos soeces y las redes llenas de comentarios de usuarios que ven asombrados la decisión que ha decidido tomar esta plantilla al completo.

La 'Gran Dimisión': ¿en qué consiste este fenómeno y cómo puede afectar a tu trabajo?

Está en pañales en España, pero en EE. UU., como hemos podido ver, es toda una tendencia. El fenómeno de la 'gran dimisión' pone sobre la mesa un grave trasfondo con muchas variables. En España, un 27 % de los trabajadores españoles se ha planteado este año dejar su puesto de trabajo, bien sea por salud mental, condiciones económicas, por la experiencia de dedicarse a algo diferente o la conciliación familiar. Bien es cierto que el hecho de que en España no esté tan desarrollado, tiene mucho que ver con la tasa de paro; del 3.9% en los EE. UU., muy lejana al 13% nacional.

Audio





Pero las cosas pueden cambiar. Si la economía sigue creciendo y el empleo reactivándose, este fenómeno se podría extender como la pólvora en los países desarrollados, según ha advertido la experta en Recursos Humanos, Pilar Llacer. Hasta el punto de que en España podría multiplicarse por 10 en un año. "A nuestro país llegan las cosas más tarde, pero desde luego tiene que ser un aviso grande para todas las empresas, ya que no se pueden seguir haciendo las cosas de la misma manera".

Precisamente para hablar de este fenómeno, el Gobierno se reúne este lunes con los agentes sociales. Aunque parezca una paradoja, en "España hay hasta tres millones de parados y 100.000 puestos de trabajo sin cubrir", tal y como ha advertido la experta en economía, Pilar García de Granja, en Herrera en COPE.

Bajos sueldos y altas cotizaciones

La ministra de Economía, Nadia Calviño negaba que en España hubiera un abandono debido a la gran dimisión, si bien se iba a estudiar la razón por la que no se cubren los puestos con especial incidencia en los sectores de hostelería, comercio, construcción y algunos puestos más altos en sectores digitales o de sostenibilidad.

En algunos sectores como el campo, los puestos no se cubren por las duras condiciones y eso debe mejorarse, advertía la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz

Para Pilar García de la Granja, que existan estas vacantes, se debe fundamentalmente a dos motivos, "bajos sueldos y altísimas cotizaciones a la Seguridad Social". Una realidad que, por otro lado, "no beneficia ni al empleado ni al empresario".