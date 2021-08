Los seguidores de Trump le abuchean por recomendar que se vacunen

Donald Trump fue abucheadoeste sábado. El expresidente estadounidense está acostumbrado a la crítica tras sus cuatro años en La Casa Blanca. La diferencia en esta ocasión es que los reproches no venían del sector demócrata, sino de sus propios seguidores.

Todo esto sucedió cuando el empresario participaba en un acto político en Cullman, Alabama. En un momento de su intervención, recomendó vacunarse para frenar la pandemia: “Creo totalmente en vuestras libertades. Haced lo que consideréis, pero... ¡Recomiendo que os vacunéis! Yo lo hice, es bueno”, afirmó enérgicamente.

Esto no sentó bien a una parte de los asistentes, que se hicieron notar. Ante esta inesperada reacción Trump matizó su posición: “tenéis vuestras libertades, pero resulta que yo me puse la vacuna y si no funciona, seréis los primeros en saberlo”, afirmó en tono jocoso.

La eficacia de la vacunación

Donald Trump expuso que la vacuna contra el coronavirus se ha demostrado eficaz en Estados Unidos. La campaña de vacunación en el país americano fue mucho más masiva que en España. Mientras aquí vacunábamos a cuentagotas, allí se inoculaba prácticamente a todas horas.

Gracias a la cantidad de vacunas disponibles, los ciudadanos podían vacunarse en centros comerciales o supermercados. Con esto, Estados Unidos consiguió vacunar a millones en tiempo récord. Ahora, con el 52% de la población con la pauta completa, la curva de vacunación se está aplanando.



Los antivacunas en Estados Unidos

Lo cierto es que en Estados Unidos el movimiento antivacunas es más fuerte que en Europa. Los integrantes de este no desconfían sólo de las vacunas contra la covid, sino contra todas. Se mueven por razones ideológicas, y rechazan también las vacunas que en las sociedades europeas no tienen debate alguno.

El auge de estas ideas han provocado que enfermedades que se daban por erradicadas, como el sarampión, hayan vuelto al país. Estos movimientos se han centrado en ir contra la vacuna del coronavirus. El problema actual de Estados Unidos para frenar la pandemia es conseguir convencer a los que se niegan a inmunizarse.