El mapa que muestra los países más peligrosos de Europa para viajar

Aunque muchos españoles ya están disfrutando de sus vacaciones, seguro que hay algunos que todavía no se han decidido o no han podido salir a sus destinos favoritos. Por si fuera poco, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha actualizado su mapa donde se especifica diferentes precauciones para los españoles que decidan viajar en estos momentos por Europa. Las diversas recomendaciones del ministerio se especifican con una gama de colores, donde los países con el color "negro" se advierte de un peligro enorme y, por tanto, el menos recomendado y azul turquesa los lugares que no tienen ningún peligro.

En ningún caso

Ucrania es el único país del continente europeo en el que el Ministerio de Asuntos exteriores recomienda no viajar bajo ninguna circunstancia. La Guerra de Ucrania y Rusia ha cerrado la puerta al turismo y su acceso es prácticamente imposible sino eres periodista u ostentes otro cargo importante. Aunque existen algunos aventurados que deciden marcharse al país ucraniano a "disfrutar de la guerra". Esta práctica se conoce como "turismo de guerra" y consiste en disfrutar de un viaje recreativo en una zona de conflicto bélico activo o recientemente terminado. Se puso muy moda con las guerras en los países árabes, como Siria o Afganistán.

Para los españoles, Ucrania no ha sido uno de los lugares que más frecuentamos. Desde hace unos años lo ha dejado de ser aún más por los conflictos que vive con Rusia. No obstante, para muchos españoles, hay una ciudad que suele ser una atracción turística. Chernóbil, la ciudad muerta por la catástrofe nuclear que vivió en 1986, se convirtió en la capital del "turismo apocalíptico", una práctica muy común entre los aventureros que quieren visitar una ciudad desaparecida o que ha sufrido un enorme suceso. Puedes recorrer parte de la ciudad que no esté con altos niveles de radiación y con la supervisión de guías.

Desaconsejado

El segundo grado de peligrosidad que destaca este mapa son Rusia, Bielorrusia, Kosovo y Armenia. Esta recomendación vuelve a estar sujeta por el conflicto bélico de Ucrania, donde Rusia es el principal causante de la guerra. A pesar de que sí se puede viajar sin apenas dificultades, España desaconseja viajar al país ruso debido a que no hay embajadores ni consulados españoles. Al igual que con otros países, Vladímir Putin decidió expulsar a los dirigentes españoles que estaban representando a nuestro país en Rusia. Por lo tanto, si algún ciudadano español tiene algún problema, no tendría apoyo diplomático o lo conseguiría difícilmente.

Por otro lado, se desaconseja viajar a Bielorrusia por su cercanía con Ucrania y por ser uno de los apoyos de Rusia en este conflicto. Entre los españoles no era muy común este destino, aunque los viajes a Rusia sí, pero tras el conflicto ucraniano, Moscú y San Petersburgo dejaron de desaparecer en las listas de opciones de los españoles. Armenia y Kosovo tampoco ha sido un destino señalado por nosotros.

Alerta y evitar zonas

Además de los países mencionados, España recomienda a los españoles tener muchísima precaución en países como Turquía. La razón es que el país otomano tiene muchas zonas peligrosas y barrios que en los que hay que tener muchísima precaución. En la ciudad turca más grande se debe evitar pasar por los barrios de Tarlabasi y Aksaray, sobre todo el primero. Está considerado el barrio más pobre y marginado del país y de Europa, además desde hace varios años. El Ministerio también informa de que Turquía es un país que podría entrar en alerta máxima debido a los numerosos intentos de golpes de estado que ha habido en los últimos años sobre el gobierno de Erdogan.

Mantener la precaución

En cuarto lugar, se encuentran los países en los que puedes viajar, pero tienes que tener especial atención en zonas muy concretas. El Ministerio señala a Moldavia, Georgia, Serbia, Bosnia y Herzegovina y Macedonia del Norte. Los dos primeros países se encuentran en esta lista por su cercanía geográfica con Ucrania y Rusia. De hecho, Rusia ha mandado parte de sus tropas a Moldavia para presionar a la Unión Europea. Los pasos fronterizos son las zonas en las que España recomienda evitar.

Por otro lado, Serbia, Bosnia y Herzegovina y Macedonia del Norte viven diferentes situaciones complicadas relacionadas con el flujo migratorio que sale de los países árabes. Aunque la principal razón es que estas zonas europeas rodean Kosovo, que sigue con la tensión sufrida por la guerra que destruyó a este país, del cual Serbia todavía no ha reconocido su independencia.

Países en los que hay que evitar zonas

El Ministerio alerta también de dos países en los que hay que tener cierta precaución, como son Montenegro y Albania. El primero ha vivido recientemente momentos de protesta contra el gobierno de Milo Djukanovic, donde ha perdido apoyos en la ciudadanía. Mientras que en Albania se recomienda estar atento "a posibles sucesos" por una situación similar a la de Serbia, aunque de forma mucho más moderada. El movimiento de inmigrantes procedentes de Siria o Afganistán también es una de las razones por las que el Ministerio de Asuntos exteriores español señala en su mapa.

Barrios inseguros y lugares sin restricciones

Las dos últimas categorías de este informe detallado en un mapa son los países en los que se pueden viajar prestando atención a diferentes barrios y los que no hay que tener ningún tipo de problema. Entre ambas categorías realmente no existe mucha diferencia, pero si es cierto que los barrios de París (Francia), Nápoles (Italia) e Irlanda hay que tener cuidado. Otros países con precaución son Eslovenia, Eslovaquia, Dinamarca y Suecia.

España se encuentra entre los países más seguros para viajar en estas vacaciones. Comparte posición con Reino Unido, Alemania, Bélgica, Finlandia y Polonia, entre otros. El fin de las restricciones sanitarias también ha permitido recuperar la posición privilegiada de nuestro país, ya que tras el inicio de la pandemia, España se convirtió en uno de los lugares donde no se recomendaba viajar.

Consulta las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores país por país.