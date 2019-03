Llega la fecha prevista para el brexit y no hay acuerdo, ¿ahora qué?

El Parlamento británico tumbó este viernes por tercera vez el acuerdo del brexit por una diferencia de 58 votos, la derrota más corta de las tres votaciones para acuerdos de May con Bruselas. Un fracaso que acerca al Reino Unido a una salida abrupta de la Unión Europea el 12 de abril o bien a pedir una prórroga larga que le obligaría a participar en las elecciones europeas del próximo mes de mayo.

El siguiente paso en el proceso de salida que afronta Reino Unido será el próximo lunes cuando los diputados tendrán que llegar en la Cámara de los Comunes por segunda vez a un consenso sobre las posibilidades a las que puede aferrarse de cara a resolver la enquistada negociación con Europa. Aunque los votos del lunes no son vinculantes, existe la posibilidad de que los diputados intenten forzar el debate de una ley que sí obligaría al Ejecutivo a seguir sus indicaciones.

Por lo tanto, la siguiente cita clave si se mantiene el rechazo al acuerdo de May, El Reino Unido fijará su vista en la cumbre extraordinaria que ha convocado el Consejo Europeo el próximo 10 de abril. Eso sí, la primera ministra, Theresa May, que había mantenido que si salía el acuerdo adelante dimitiría del cargo, mantiene su puesto al frente del Ejecutivo británico y ya ha mantenido que no permitirá que se llegue a producir una salida del Reino Unido sin acuerdo, el conocido como el 'no-Deal'. Una postura que crispa mucho a los escépticos porque, de darse esa salida forzada, se produciría este 12 de abril.

Para evitar este escenario, May previsiblemente pedirá en la cumbre con el Consejo Europeo una prórroga que puede durar en este caso hasta un año. Si esto se diera, Reino Unido se vería obligado a concurrir en las próximas elecciones de mayo al Parlamento Europeo, pero requeriría además que Londres explicara a la UE en qué piensa invertir ese tiempo extraordinario.

Por su parte, el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, reiteró hoy su llamada a celebrar unas elecciones generales anticipadas que modifiquen la aritmética parlamentaria y permitan desbloquear el proceso del "brexit". Al mismo tiempo, cerca de un millón de personas se manifestaron el pasado fin de semana, según los organizadores de la marcha, para pedir un segundo referéndum.