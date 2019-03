El Parlamento británico rechaza por tercera vez el plan de May para el Brexit

La Cámara de los Comunes rechazó este viernes por tercera vez el tratado de salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) acordado con Bruselas, en el día en que el país tenía previsto haber materializado el "divorcio" del bloque europeo.

Por 286 votos a favor y 344 en contra, la cámara baja rehusó dar luz verde al texto sobre los términos de la retirada, al final de una jornada parlamentaria en la que no se sometió a votación la declaración política que acompaña a ese documento.

Una vez cantados los votos, la primera ministra británica, Theresa May, dijo que este resultado tiene "graves" consecuencias y admitió que teme que la cámara haya llegado al "límite del proceso".

Con este rechazo, el Gobierno no podrá prorrogar el "brexit" al 22 de mayo, como esperaba, y la nueva fecha para la desconexión ha quedado fijada en el 12 de abril, cuando el Reino Unido tendrá que presentar nuevas propuestas y solicitar una prórroga más prolongada o salir del bloque europeo sin acuerdo alguno.

GOVERNMENT DEFEAT: The House of Commons has voted not to approve the Government's #WithdrawalAgreement with the EU.



344 MPs voted against the Government motion, with 286 in favour - a majority of 58. pic.twitter.com/jaeunVghPa