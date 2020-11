El litigante Trump: 3.500 demandas a lo largo de su carrera profesional, una cada 11 días

Lo último sobre el recuento de los votos en Estados Unidos es que el candidato demócrata, Joe Biden, va ganando con 253 de los 270votos electorales que necesita para ser presidente frente a los 214 que tiene Donald Trump a las 10:35 hora española (4:35 horas de la madrugada en Washington) del jueves 5 de noviembre.

El recuento no va bien para el candidato Trump que no piensa aceptar los resultados con resignación. De momento, la campaña de Trump ha interpuesto demandas en Michigan, Pensilvania y Georgia y ha exigido que se revisen las papeletas que están siendo recontadas dada la falta de acceso a las mismas.

Los primeros pasos para un largo litigio están dados y esto no va a parar aquí. Porque si hay algo que siempre le ha motivado a Donald Trump a lo largo de su larga vida, personal y empresarial, ha sido litigar y acudir a los tribunales. Hasta tal punto le gusta un juicio que se jacta de ello en las redes sociales. Y de ganar.

Wow, USA Today did todays cover story on my record in lawsuits. Verdict: 450 wins, 38 losses. Isn't that what you want for your president? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2016

"Wow, USA TODAY publicó en su portada mi récord de demandas. Veredicto: 450 ganadas, 38 perdidas. ¿No es eso lo que queréis para vuestro presidente?".

Una demanda cada 11 días, incluidos domingos y festivos

La última de esas más de 3.500 demandas presentadas por Donald Trump la ponía el pasado mes de junio como presidente de los Estados Unidos en contra del ex asesor de seguridad John Bolton para evitar que publicara un libro de memorias en el que según la argumentación de la Casa Blanca "se revela información confidencial que pone en peligro la seguridad nacional del país".

I gave John Bolton, who was incapable of being Senate confirmed because he was considered a wacko, and was not liked, a chance. I always like hearing differing points of view. He turned out to be grossly incompetent, and a liar. See judge’s opinion. CLASSIFIED INFORMATION!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2020

Esa es la última demanda en la que Trump se ha implicado más fogosamente con sus habituales descalificaciones como se puede leer en el tuit (" incompetente y mentiroso" llama a su exasesor Bolton), aunque la demanda más reciente era contra el gigante tecnológicoGoogle, al que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa de infligir la ley antimonopolio al usar su posición en el mercado para eludir a la competencia.

The Trump Administration is making sure your taxpayer dollars don't go to social media giants that unfairly repress free speech. pic.twitter.com/L3FiJ0eG5L — The White House (@WhiteHouse) May 28, 2020

A Trump no hay quien le haga comulgar con la máxima de cualquier profesional de la abogacía que ante un litigio siempre te dirá que "es mejor un mal acuerdo a un buen juicio". Como ya informaba hace años elUSA Today, "en 50 años de vida profesional, como empresario o estrella de los reality shows, Trump ha recurrido a la Justicia una vez cada 11 días".

"Donald Trump es un luchador, famoso por sus escaramuzas legales sobre todo, desde sus campos de golf hasta sus facturas de impuestos y la Universidad Trump", así comienza la exclusiva de Nick Penzenstadler y Susan Page.

Más de 3.500 demandas

Ya más de 3.500 acciones legales presentadas por Trump ya sea en tribunales federales o estatales durante las últimas tres décadas. De todas estas demandas, más de 100 están vinculadas a sus empresas y su costumbre de no pagar impuestos o intentar no hacerlo.

En Nueva York tiene más de una docena de órdenes fiscales contra las empresas de Trump y con las que se pretenden cobrar miles de euros impagados por el todavía presidente de los Estados Unidos y empresario.

Fuente USA Today

Pero no todo son requerimientos por negocios, Trump ha tenido o tiene pendientes en los tribunales demandas relacionadas con múltiples y supuestas aventuras.

Como el caso de Stormy Daniels, quien está enzarzada en una batalla legal con el abogado personal del presidente, Michael Cohen. El abogado de Daniels, por cierto, está decidido a deponer a Trump, y está usando la declaración de Bill Clinton de 1998 como precedente.

“Federal Judge throws out Stormy Danials lawsuit versus Trump. Trump is entitled to full legal fees.” @FoxNews Great, now I can go after Horseface and her 3rd rate lawyer in the Great State of Texas. She will confirm the letter she signed! She knows nothing about me, a total con! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2018

Trump también aparece en la demanda presentada por la modelo de Playboy, Karen McDougal contra la empresa matriz de National Enquirer. Karen McDougal asegura que mantuvo un romance con Trump.

Former Playboy model Karen McDougal is alleging an affair more than a decade ago with Donald Trump. Fighting back tears, she says, "I'm really sorry for that. I know it's a wrong thing to do." https://t.co/qeAjICn2xDpic.twitter.com/49iCJl7TTW — CNN (@CNN) March 23, 2018

Y mantiene una guerra con la periodista Katelyn Polantz de la CNN sobre el posible fraude electoral en el voto por correo en Pensilvania.

This is a transcript of what President Trump said about Paul Manafort's hearing today, citing our report on @CNNPolitics Full CNN story: https://t.co/Qd2JTuOCvcpic.twitter.com/KIwZtDETG9 — Katelyn Polantz (@kpolantz) May 4, 2018

Lo que nos lleva de nuevo al principio, a la querulancia de Donald Trump. Elecciones y tribunales. O lo que es lo mismo, no saber encajar la derrota.