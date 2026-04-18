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Irán reimpone las restricciones sobre el estrecho de Ormuz por el bloqueo de Estados Unidos sobre sus puertos

Ha sido un día después de anunciar su reapertura y en respuesta al bloqueo que Estados Unidos ha mantenido contra los puertos iraníes

Silueta de buques de carga alineados en el Estrecho de Ormuz en el horizonte. Omán

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Silueta de buques de carga alineados en el Estrecho de Ormuz en el horizonte. Omán

Agencia EFE

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Irán aseguró este sábado que ha vuelto a imponer un "control estricto" sobre el estrecho de Ormuz, en alusión a un nuevo cierre del estratégico paso, un día después de anunciar su reapertura, en respuesta al bloqueo que Estados Unidos ha mantenido contra los puertos iraníes.

“El control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior y esta vía estratégica se encuentra bajo una estricta gestión y control por parte de las Fuerzas Armadas”, anunció el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

[Noticia en amplificación]

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