Irán reimpone las restricciones sobre el estrecho de Ormuz por el bloqueo de Estados Unidos sobre sus puertos
Ha sido un día después de anunciar su reapertura y en respuesta al bloqueo que Estados Unidos ha mantenido contra los puertos iraníes
Agencia EFE
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Irán aseguró este sábado que ha vuelto a imponer un "control estricto" sobre el estrecho de Ormuz, en alusión a un nuevo cierre del estratégico paso, un día después de anunciar su reapertura, en respuesta al bloqueo que Estados Unidos ha mantenido contra los puertos iraníes.
“El control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior y esta vía estratégica se encuentra bajo una estricta gestión y control por parte de las Fuerzas Armadas”, anunció el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.
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