La fotografía de Notre Dame que se ha hecho viral justo antes del incendio

Cientos de parisienses y turistas rezaron este martes en vigilia frente a la catedral de Notre Dame, un día después del impresionante incendio que destruyó buena parte de la cubierta del templo gótico.

Los rezos y cánticos, de carácter religioso, se sucedieron en un ambiente de silencio y respeto en una zona aledaña a la isla fluvial del río Sena en la que fue erigida la catedral en el siglo XII.

En vísperas de la Semana Santa, en la que tradicionalmente Notre Dame se vestía de gala para acoger los oficios de la Pascua, los actos, espontáneos, tuvieron un carácter religioso.

En esta misma plaza, una imagen subida por una usuaria a Twitter se ha hecho viral. En ella, un joven agarra de los brazos a una niña pequeña frente a la fachada principal de la catedral. Uan instantánea sacada momentos antes de que el templo empezara a arder.

La imagen se ha convertido en viral después de que la mujer que la realizara haya hecho un llamamiento a través de Twitter para encontrar a los protagonistas de la foto con el objetivo de regalársela.

“Tomé esta foto cuando nos íbamos de #NotreDame una hora antes de que se incendiara. Estuve a punto de ir detrás del padre y para preguntarle si la quería. Ahora desearía haberlo hecho. Twitter si tienes magia, ayúdame a encontrarle”, cuenta la usuaria Brooke Windsor.

I took this photo as we were leaving #NotreDame about an hour before it caught on fire. I almost went up to the dad and asked if he wanted it. Now I wish I had. Twitter if you have any magic, help him find this ���� pic.twitter.com/pEu33ubqCK