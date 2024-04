El sencillo truco para desgravar en tu declaración de la renta si has sido víctima de una estafa: "Fácil"

Ya sabes que estamos en plena campaña de la renta y que, más pronto que tarde, te tocará hacer la declaración. Si no has hecho el borrador todavía, que sepas que estás a tiempo, y que aquí en COPE te podemos dar muchos consejos sobre ella y sobre algunas desgravaciones que puedes hacer.

Hay una en concreto que igual no has tenido en cuenta y que es necesario que tengas en el horizonte, porque es posible que puedas desgravarte sin saberlo. Se trata de las estafas y de los robos, y de las ciberestafas de las que has podido ser víctima.

Pero vamos por partes, porque en plena campaña de la renta, la Policía y la Guardia Civil están alertando de una estafa que está llegando a través de los teléfonos móviles y de los correos electrónicos, aunque fundamentalmente, suele ser a través de SMS.

En él, te dicen que tienes un cargo pendiente de 425 euros por una declaración de la renta errónea, y te dirige a la página web de la Agencia Tributaria (falsa, por supuesto) para que actualices tu información y "cancelar el cargo". Por supuesto, son estafadores y, una vez que te metes, no hay vuelta atrás.

De esa estafa y de cómo evitarla, hablamos en La Linterna con nuestro consultor y experto en tecnología, Mario Yañez.

Cómo comprobar que se trata de una estafa

Como explicaba este experto, lo primero que debe alertarnos de que es un mensaje falso, es que nos pide mucha información, pero una información clave. Es decir, no va a pedirnos nuestra fecha de nacimiento o dirección, sino datos bancarios o las claves de tu tarjeta. Además, siempre suelen utilizar un tono "amenazante".

"Se aprovechan de la confianza de los contribuyentes, siempre tienen sensación de urgencia o de castigo, y nos aturulla y consiguen que hagamos clic en los enlaces, es a través del miedo" explicaba este experto.

Otra de las claves para identificar que se trata de algo falso, es que, aunque te dirijan a una página falsa que está perfectamente replicada, si pinchas en el resto de botones, verás que no te lleva a ningún lado. "Empiezan a pedir datos, aparece un formulario y piden directamente los datos bancarios. En esa página solo funcionan los enlaces o datos que nos quieren robar, los demás botones, veremos que son de cartón piedra y no funciona ninguno" explicaba.

Por supuesto, otra de las formas de darnos cuenta, es detectar si hay alguna falta de ortografía o una redacción precaria del texto, que debería hacerte sospechar de que, muy cierto, no es.

En cualquier caso, desde la Agencia Tributaria avisan de que ellos nunca te van a pedir información confidencial a través del correo o un mensaje, y tampoco "te adjuntan como anexo información de facturas".

Ahora bien, si ya me han robado los datos, ¿puedo desgravarlo en la declaración de la renta? La respuesta es que sí.

Cómo desgravar las estafas y robos en tu declaración de la renta

Como avisaba Mario Yañez, este año los estafadores te intentarán robar los datos (siempre en momentos como este, en el que toca hacer la declaración) utilizando como gancho una supuesta devolución de impuestos. "Cuando vas a la web falsa, te dicen que hay un problema y no pueden terminar de hacerlo y ahí es como te roban. Dos ejemplos que se dan mucho: el remitente es la Seguridad Social informándote de un pago de 411 euros de devolución y otro de la Agencia Tributaria informándote de lo mismo".

La parte buena es que sí, se puede desgravar. "Pero con matices, se pueden desgravar pérdidas derivadas de estas estafas". Ahora, además, entran las ciberestafas en esta categoría. "El proceso no es fácil, hay una serie de requerimientos, aunque tienes que justificar de forma fehaciente que te han robado" explicaba.

Una vez que haces eso y lo acreditas, te lo puedes desgravar.