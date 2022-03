Exteriores confirma a COPE que investiga la desaparición de Mariano García en Ucrania

Mariano García se trataría del primer español detenido en territorio ucraniano, tal y como aseguran las personas que le conocen a COPE. García llevaba más de siete años viviendo en el país y actualmente estaría ayudando a los ucranianos en la defensa del país contra las tropas rusas y habría sido detenido en la ciudad de Jersón, actualmente controlada por Rusia. En estos momentos, tal y como relatan las amistades de Mariano, García se encontraría en una prisión de la ciudad en una celda junto con un compañero holandés que se encontraría en un mal estado de salud.

La detención habría tenido lugar tras la participación del propio Mariano en una manifestación donde, las personas del entorno del español aseguran que habría sido detenido por fuerzas rusas.

Exteriores ha confirmado a COPE que actualmente está llevando a cabo la investigación sobre el paradero de Mariano García, quien sería el primer ciudadano español detenido en este conflicto. Aun así, desde el propio ministerio aseguran que no tienen constancia de que Mariano hay sido apresado y remarcan que, de momento, su acción se limita a una investigación para esclarecer qué ha ocurrido con él.

Mariano García, entrevistado en 'Herrera en COPE' este mismo mes de marzo

Jon Uriarte pudo hablar con él antes de ser apresado. "Estoy ayudando a los niños de la guerra y también a sus familias y mis compañeros soldados. Soy voluntario, veterano de guerra y feliz de mi trabajo. He estado en todas las partes de guerra y muy feliz de poder ayudar", es lo que dijo entonces a COPE.

"Estoy en mi casa observando cómo pasan los carros de combate de Rusia con sus soldados. No he entrado en combarte. Me apunté para pertenecer a un comando de control de las noches para vigilar la ciudad", relató días antes de desaparecer, noticia que hemos conocido este martes.

Mariano no quiso revelar si llevaba por aquel entonces un arma: "No puedo decir eso, perdona", se disculpaba, dada la extrema situación que vivía y todavía hoy vive la ciudad de Jersón: "Están esperando algo, porque van a llegar tropas de diferentes partes", avanzaba un veterano español que se había prestado a luchar con los ucranianos y que finalmente ha desaparecido.