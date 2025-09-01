COPE
Podcasts
Internacional
Internacional

El avión de Von der Leyen, blanco de una supuesta interferencia rusa que ha desactivado su GPS cuando se disponía a aterrizar

Podemos confirmar que se produjo una interferencia en el GPS, pero el avión aterrizó sin incidentes", ha señalado la portavoz comunitaria Arianna Podesta.

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen

EFE

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen

Redacción digital

Madrid - Publicado el

1 min lectura

El avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sido blanco de una supuesta interferencia rusa que ha desactivado los servicios de navegación GPS cuando se disponía a aterrizar en un aeropuerto búlgaro. 

Según ha adelantado el 'Financial Times', las autoridades búlgaras han informado a Bruselas de que sospechan que esta flagrante interferencia fue perpetrada por Rusia. "Podemos confirmar que se produjo una interferencia en el GPS, pero el avión aterrizó sin incidentes", ha señalado la portavoz comunitaria Arianna Podesta, quien ha recalcado que "este incidente subraya la urgencia del actual viaje de la presidenta" a los Estados miembro que lindan con Rusia y Bielorrusia. 

"Somos muy conscientes de que las amenazas y la intimidación son un componente habitual de las acciones hostiles de Rusia. Esto reforzará aún más nuestro compromiso inquebrantable de aumentar nuestras capacidades de defensa y nuestro apoyo a Ucrania", ha remachado.  

Temas relacionados

Lo último

Visto en ABC

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

11:00H | 31 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking