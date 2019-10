Sandra, Bella y Vladimir, tres ecuatorianos que viven en España, preocupados por su país

“Es doloroso ver desde lejos cómo está quedando nuestro país”, dice Sandra, que lleva 19 años en España y sigue con atención cómo ganan fuerza las protestas contra la subida del combustible en Ecuador. Está en contacto permanente con su familia en la ciudad de Ibarra. Desde allí le cuentan que “no pueden ir ni a trabajar por que están en paro los autobuses”. Asegura Sandra que “la gente de alguna manera tiene que manifestarse, pero hay manifestaciones con las que no estoy de acuerdo como ecuatoriana y como ciudadana”, en referencia a la violencia utilizada en algunos casos. Confía en que el gobierno de Lenín Moreno “se dé cuenta del mal que hace a los ecuatorianos”, y defiende que “es importante el diálogo con las comunidades y los transportistas”.

Bella es de la provincia ecuatoriana de Manabí, está casada tiene un hijo y vive desde hace 20 años en España. Opina que “la gente tiene libre derecho a protestar, y no se trata de que sea Correa, que sea Lenín, o que sea Maduro porque tienen libre derecho a protestar”. Se queja de que en Ecuador “las cosas han encarecido mucho, los productos de primera necesidad, como es el huevo, la leche”, y de que “la subida del combustible no es justa”. Vaticina que si no se encuentra una solución “la gente puede inmigrar, como ya han inmigrado muchos venezolanos, porque nuestro país se está poniendo como Venezuela”.

Cuenta Vladimir que los ecuatorianos que viven aquí están creando grupos en redes sociales para seguir al minuto lo que sucede en su país. “Van informando permanentemente de las novedades que van sucediendo en Ecuador en el día a día, en sus pueblos, en las ciudades donde están sus familiares”, explica. Según este ecuatoriano, “todo el mundo está sumamente preocupado porque esta situación de inestabilidad va a empobrecer a la población”.