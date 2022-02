José Luis Moreno, ante el juez: "No soy el capo de nada"

El productor José Luis Moreno se ha desmarcado de toda acusación contra él en el conocido como caso Titella, una supuesta macroestafa a bancos e inversores privados en la que está investigado, y ha negado ser "el capo de nada" o tener testaferros porque no los puede "soportar", han informado a Efe fuentes jurídicas.

Moreno comparece este jueves en calidad de investigado ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga el caso Titella (títere en catalán) por el que fue detenido el popular ventrílocuo el pasado mes de junio por presuntos delitos de estafa, blanqueo, organización criminal y alzamiento de bienes.

Según informan a Efe fuentes presentes en la declaración, José Luis Moreno ha negado todas las acusaciones y ha defendido el trabajo realizado a lo largo de toda su carrera, que, ha dicho, tiene 3.000 producciones y 150 millones en contratos firmados. "No soy el capo de nada", ha asegurado Moreno porque no puede ser "productor y capo criminal de un grupo", y ha negado haberse valido de testaferros porque, ha dicho, no los podría "soportar", según las fuentes.