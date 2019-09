El vídeo de un robo en Barcelona por el que Albert Rivera critica a Colau, Torra, Marlaska y Sánchez

Este 31 de agosto, Albert Rivera, líder de Ciudadanos, se hizo eco de un vídeo en el que se ve cómo unos hombres cometen un robo en Barcelona en plena calle, bajo la luz del día. Este mismo vídeo es el que el político catalán ha utilizado para denunciar la inseguridad que vive la ciudad.

Rivera carga contra todos

Las imágenes son un claro reflejo de lo que ha sido la Ciudad Condal este verano. En este mismo, Rivera describe los hechos de la siguiente manera: “Barcelona, ciudad sin ley. Vean con qué impunidad actúan los delincuentes frente a ciudadanos indefensos en plena calle y a plena luz del día”

Barcelona, ciudad sin ley. Vean con qué impunidad actúan los delincuentes frente a ciudadanos indefensos en plena calle y a plena luz del día. ¿Dónde están Colau, Torra, Marlaska y Sánchez? pic.twitter.com/pv52U3XIVI — Albert Rivera (@Albert_Rivera) August 31, 2019

Justo entonces, Albert apunta directamente y señala a los que considera culpables: “¿Dónde están Colau, Torra, Marlaska y Sánchez?” Se pregunta el líder naranja. A las palabras de Rivera tambiés se le ha unido Marcos de Quinto, quien ha asegurado que "lo que podría hacer Ada Colau es lloriquear menos y confirmar que todos estos delincuentes han sido identificados y detenidos... ¿o aún no lo han sido?".

Lo que podría hacer Ada Colau es lloriquear menos y confirmar que todos estos delincuentes han sido identificados y detenidos... ¿o aún no lo han sido? https://t.co/y7xg2ZUJ57 — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) September 1, 2019

Colau cree que es víctima de una campaña

Por su parte, la alcaldesa de Barcelona se ha querido defender en un vídeo difundido este domingo en su canal de YouTube, en el que rompe su silencio en relación a la polémica sobre la seguridad en Barcelona, donde este año se han disparado en un 30 % los robos violentos.

La alcaldesa se dirige a los vecinos de Barcelona, especialmente a los que han sufrido algún episodio de inseguridad, y les asegura que su gobierno es consciente del "problema": "Estamos trabajando en ello y pensamos dedicar a ello todos los esfuerzos, porque todos los vecinos tenemos el derecho de sentirnos seguros en nuestro barrio".

Colau lamenta que durante el verano y durante el pasado curso, especialmente coincidiendo con las elecciones municipales de mayo, se hayan querido presentar los problemas de seguridad de Barcelona "como el caos, como si Barcelona fuera la ciudad más insegura del mundo, y esto no es así", sentencia.

Según Colau, se trata de una "campaña de alarmismo", como la que han sufrido otros países y ciudades del mundo "cada vez que llegan gobiernos progresistas, valientes, con una agenda de cambio, dispuestos a confrontar con los poderes financieros, los poderes especulativos y los lobbys económicos".

La alcaldesa resalta que este tipo de poderes económicos hacían "lo que les daba la gana" en Barcelona hasta que "por primera vez" se han encontrado a un "gobierno independiente" que les planta cara.

"No es la primera vez que se aprovechan de los temas de seguridad para intentar magnificarlos y hacer que no se hable de otra cosa. Que sepan que no se saldrán con la suya. Nosotros daremos prioridad a los temas de seguridad y trabajaremos con rigor y con colaboración y lealtad institucional para resolver los problemas de seguridad, pero mantendremos nuestra agenda de cambio", asegura.

Colau denuncia que su gobierno está sufriendo una "auténtica campaña de ataque político", lo que "desgraciadamente" forma parte del "juego político actual". "Que me ataquen a mi, pero que no jueguen con la ciudad ni con los vecinos", exclama.

La realidad de la ciudad

A pesar del intento de auto-disculpa de Colau, la realidad de Barcelona en este verano ha sido bien distinta.

Barcelona cierra el verano con una oleada de crímenes sin precedentes. Este mes agosto los heridos por apuñalamiento o por peleas eran casi diarios en la ciudad condal. Las noticias de asesinatos, peleas y robos han llamado la atención no solo en España sino también en los medios de comunicación de otros países. Hace apenas diez días un prestigioso periódico alemán alertaba sobre la ola de criminalidad en la capital catalana y titulaba uno de sus artículos como “Barcelona: Ciudad de ladrones”. La BBC también se hizo eco de los altos niveles de criminalidad en la ciudad y avisaba que “tales incidentes han traído mala publicidad a una ciudad amada por su sol, playas, bares y monumentos”.

En lo que va de año, 14 personas han muerto de manera violenta en Barcelona mientras que en 2018 solo se produjeron 10 muertes con estas características en todo el año.

Estos son algunos de los crímenes que más repercusión han causado durante este verano en Barcelona:

- 27 de junio. La alto cargo del Gobierno de Corea del Sur falleció en el hospital después de permanecer tres días ingresada tras haber sufrido una herida grave cuando un motorista le intentó robarle el bolso de un tirón La víctima cayó y se golpeó la cabeza contra el suelo. Los Mossos siguen buscando al ladrón.

- 7 de julio. Un hombre fue asesiando a tiros en una peluquería del barrio de Sarría cuando iba a recoger a su pareja a la salida del trabajo. La policía catalana busca al autor de los disparos, del que sospechan que fue un crimen por encargo.

- 19 de julio. El hombre que resultó herido grave tras ser tiroteado en plena calle en el barrio barcelonés del Poblenou murió en el centro hospitalario en el que estaba ingresado.

- 20 de julio. Una persona ha falleció tras una pelea registrada da en la zona de ocio nocturno del Port Olímpic de Barcelona.

- 12 de agosto. Un hombre de 30 años falleció por heridas de arma blanca en el transcurso de una pelea en el barrio de La Mina.

- 12 de agosto. Una mujer de 46 años cuyo cadáver fue localizado debajo de un camión en el paseo de Can Tunis de Barcelona fue víctima de un homicidio.

El embajador de Afganistán en España fue víctima de un atraco con violencia la noche del 18 de agosto donde un grupo de cinco jóvenes asaltaron al diplomático para quitarle el reloj de lujo que llevaba.

Los robos también son el pan de cada día de turistas y vecinos. Ante la inseguridad, algunos vecinos han organizado patrullas ciudadanas para velar por la seguridad de los usarios del metro ante la abundancia de carteristas en los subsuelos de la ciudad. Sin embargo, para Ada Colau no parece ser suficiente ante los más de 600 delitos diarios, unos 26 por hora, que se cometen en la ciudad, un incremento de un 9% respecto al mismo periodo del año anterior.