La sarcástica reacción de Pérez-Reverte a un 'patriótico' vídeo de Monedero sobre Venezuela

Arturo Pérez-Reverte es un usuario muy activo en Twitter y su última reacción a un vídeo compartido por uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, no ha dejado indiferente a sus seguidores.

El 'patriótico' vídeo de Monedero

El caso es que el político de Podemos, ha compartido un vídeo sobre Venezuela, uno de los países con los que la formación morada tiene más vínculos. En el vídeo se ve a una joven venezolana que, en mitad de la estación del metro se pone a cantar emocionada el himno del país.

El vídeo surgió en origen de una cuenta de YouTube llamado 'Prensa Presidencial' y en cuya descripción afirma ser el “Canal Oficial de la Dirección General de Comunicaciones Presidenciales de la República Bolivariana de Venezuela”. Aun así, el compartido por Monedero era de una cuenta de Twitter que afirmó: “Comparto este hermoso vídeo que muestra en dos minutos, el sentir venezolano. Una puesta en escena espectacular en el Metro de Caracas. He allí nuestra esencia y el amor por nuestro país”.

Comparto este hermoso vídeo que muestra en dos minutos, el sentir venezolano.



Una puesta en escena espectacular en el Metro de Caracas.



He allí nuestra esencia y el amor por nuestro país. ����❤️ pic.twitter.com/dtaJVYTrfa — ✽ Orlenys ���� (@OrlenysOV) August 23, 2019

Juan Carlos, por su parte, quiso ponerse “tierno”, y en un tono emocionado compartió las siguientes palabras acompañando el vídeo: “Hay cosas que unen a todos los venezolanos. Es muy hermoso ver a un pueblo compartiendo una esperanza de país”.

Hay cosas que unen a todos los venezolanos. Es muy hermoso ver a un pueblo compartiendo una esperanza de país. pic.twitter.com/wNQawuCD9y — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) August 23, 2019

Reverte y su viaje a Venezuela

Es justo entonces cuando Pérez-Reverte, ha decidido comentar la publicación del fundador de Podemos. En su mensaje, el escritor y académico de la lengua ha tirado de ironía y ha asegurado estar “realmente conmovido. Cómo me toca esto la fibra, por Dios. Cómo me la toca”.

Estoy realmente conmovido. Cómo me toca esto la fibra, por Dios. Cómo me la toca. Me apetece ir ahora mismo a Venezuela y besar en la boca a todos los que me encuentre en el metro. A todos y, por supuesto, a todas. https://t.co/qcNIbbeFsg — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) August 31, 2019

En ese mismo tono, el escritor ha continuado afirmando que tras ver el vídeo, le “apetece ir ahora mismo a Venezuela y besar en la boca a todos los que me encuentre en el metro”. Por último, ha querido matizar algunas de sus palabras, por evitar ofender a quien no deba: “A todos y, por supuesto, a todas”.

Además, el escrito respondió a algunos de sus seguidores aclarando el sarcasmo de su mensaje:

No me sorprendería, querido amigo. En absoluto. El vídeo es una manipulación desvergonzada, y por eso lo reproduje. Mi comentario, espero que no sea preciso explicarlo, era puro sarcasmo ante el cinismo de quien lo alababa. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) September 1, 2019

No tan bien, no se crea. Hay quien ha creído, aunque parezca imposible, que mi comentario era en serio. Lo que prueba que no todos leemos igual lo que leemos, por muy evidente que parezca. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) September 1, 2019

La reacción de las redes

Ante el comentario del escritor, y el vídeo compartido por Monedero, las redes han reaccionado de muy diversas formas. Muchos de los tuiteros han querido poner el foco en la situación dramática que vive el país, mientras que otros han apostado tan solo por sumarse a las burlas de Reverte.

Comparten experiencia de pais porque lo que es comida no tienen. — No a la Idiocracia (@UnTioNormal_XD) August 31, 2019

Estás enfermo Monedero. No es hermoso ver como comparten solo una cosa: la miseria y la desesperación.https://t.co/N3OvmOMa2W — Médico y mujer. (@NeurologaenSAS) August 23, 2019

Monedero es un delincuente Hampon que robo de las arcas del pueblo venezolano. Maldita rata — Venezuela va de la mano con DIOS hacia la libertad (@AngelMa56167073) August 25, 2019