La última ocurrencia 'indepe' de los cascos amarillos en la Diada frustrada por el 'Made in Spain'

La última ocurrencia para la Diada que se celebra este miércoles 11 de septiembre ha sido la de utilizar cascos de obra amarillos en señal de protesta. Ante todo lo que estaba por venir, se creó una plataforma en Twitter llamada CascosGrocs (literalmente Cascos Amarillos), donde se ha intentado promover esta iniciativa.

Los cascos amarillos 'Made in Spain'

Un hombre 'revienta' la ofrenda floral a Casanova poniendo a todo volumen el himno español Budó considera "incívica y lamentable" la acción, que ha robado todo el protagonismo a uno de los actos clave de la Diada 11 sep 2019 - 09:39

Se trató de hacer un símil con la situación de las manifestaciones en Hong Kong, además de hacer ver que la hipotética república catalana estaría en construcción.

Trobada de #cascosgrocs avui a les 16:00 entre els trams 17 i 18, a la cruïlla de la Gran Via amb el carrer Comte Borrell



Acció: assaig d'una de les tècniques més conegudes i senzilles de resistència no violenta



Acabada l'acció cantarem, com no, els Segadors



— cascos grocs (@cascosgrocs) September 11, 2019

Precisamente, un usuario que ha querido unirse a la iniciativa, aseguraba haberse hecho con un cargamento de cascos amarillos para repartir de forma altruista entre los asistentes a la Diada.

Repartint mercaderia @cascosgrocs



(I no, no són per vendre. Els estem repartint entre gent de la nostra xarxa, a preu de cost. En podeu trobar a les ferreteries). — Albert Vidal (@albertViRa3) September 9, 2019

El detalle que no ha pasado desapercibido entre los usuarios de la red ha sido que, paradójicamente, en el empaquetado de los cascos ponía 'Made in Spain'. Ante esto, las críticas y burlas de la red han sido notorias.

— El DiSputado® (@NoSoyLaGente) September 11, 2019

Yo cogería uno por las risas. — Afrusfrus (@Afrusfrus) September 11, 2019

— Agustín M. Altés (@agus_m_altes) September 11, 2019

Herrera también criticó la “ocurrencia” de los casco amarillos

Si la idea consiste en lucir un casco amarillo durante la manifestación de la ANC "como símbolo de acción no violenta y a la vez como herramienta de protección contra la represión del estado español contra el independentismo catalán", Herrera ha querido opinar en su monólogo.

En su monólogo de este martes, Herrera hizo mención a lo duro que es ser un buen catalán... según los independentistas. "Mañana es la Diada en Cataluña. Si sigue el tiempo como está ahora va a caer bastante agua. Pero pueden saltar todos los manifestantes con paraguas amarillo y desde arriba hacer una foto maravillosa, amarilla. Todos juntos porque es que ahora el buen catalán... Es agotador ser catalán. Es agotador ser un buen catalán. Bueno, ser catalán es fantástico y el que lo sea está estupendo, encantado con ello. Pero ser un buen catalán, el buen catalán es agotador".

"Todos los días te tienes que poner algo. Cuando no te pones un lazo, tienes que sacar un paraguas. Cuando no tienes que poner las gafas amarillas. Cuando no, ahora salgamos todos de manifestación en fila india. Y todos en fila india. Y ahora vayamos... Y todos hacen el dia del baile. Ahora es el casco amarillo, ahora todos se tienen que poner un casco amarillo. Pues nada, pues estos que tienen esa especie de sensación lanar, de la expresión política, pues se pondrán un casco amarillo y serán muy... ¡Y qué bien! Bueno, es un tsunami democrático. ¿Qué será el tsunami democrático? Pues eso lo veremos mañana en la Diada", concluyó con mucha ironía.