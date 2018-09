Torra y Puigdemont amenazan con un otoño complicado contra un Estado "con tics franquistas"

Quim Torra y Carles Puigdemont han concedido una entrevista al medio catalán El Punt Avui desde el refugio en Waterloo del expresident fugado. En ella, el President Torra ha asegurado que se los catalanes viven "en peligro de diferentes formas" desde hace décadas, ya que han vivido "fusilamientos, exilios, prisiones, embargos...¿Qué le pasa a España con Cataluña?"

Torra ha hecho referencia a la exhumación de Franco, que ha utilizado para atacar a España: "Nosotros queremos que se quite a Franco de las instituciones, esa es la exhumación que exigimos. No basta con sacar a Franco de la tumba, sino de las estructuras del Estado. Yo veo tics franquistas en muchas estructuras del Estado". Torra no ha especificado si entre esas estructuras están todos los funcionarios de la Generalitat que facilitaron la aplicación del artículo 155, algunos de los cuales forman hoy parte de su Gobierno.

El President ha vaticinado además un otoño "complicado", y ha pedido que la manifestación de la Diada sea "masiva". Además, ha lanzado un mensaje al Presidente Sánchez: "Si alguien pretende que los catalanes no planteemos una y otra vez el derecho de autodeterminación, la libertad de los presos y el retorno de los exiliados es que no entiende el punto en el que está Cataluña".

Preguntados sobre quién manda, Puigdemont ha asegurado que es Torra el que toma las decisiones, aunque Torra ha aseverado que trabaja por que Puigdemont pueda retornar al Palau de la Generalitat. Un retorno que el expresident prometió en la última campaña electoral y que, casi un año después, no ha concretado.

Torra y Puigdemont han afirmado además que volverán a buscar el apoyo de la CUP para aprobar los presupuestos, aunque, como reconocen, este año no cuentan con la carta del referéndum para convencerlos de sacar adelante las cuentas, como sucedió el año pasado. Aún así, dejan la puerta abierta a negociarlas con los comuns de Ada Colau y Xavier Domènech.