El sencillo gesto con el que puedes hacer la vida más fácil de la pequeña Gema: solo tienes que pararte 2 minutos

Publicado el 21 may 2025, 07:57

Cuando pensamos en gente que va en silla de ruedas y no puede hablar, siempre se nos vienen a la cabeza las personas con ELA. Pero no es así, aunque también.

Gema Canales padece una tetraparesia espástica distónica, así que no tiene capacidad de lenguaje oral. Pero está convenciendo a todo el mundo que, desde su Fundación, se puede ayudar a toda esa gente que como ella, no puede hablar, lo haga a través de ordenadores y robótica específica.

Y para que esos ordenadores sean accesibles y baratos, Gema Canales, desde su Fundación, ha querido optar a los “Premios Inocente, Inocente” con su proyecto “Altavoces” que promueve el derecho a la Comunicación Aumentativa y Alternativa de Comunicación.

Gema Canales

Gema Canales fue la primera niña en España en aprender a usar esa tecnología que ella quiere que se haga extensible a todos. Y para poder hacer muy visible su candidatura a los Premios Inocente se ha buscado a un amigo. Un tipo llamado Raúl Cimas.

Y así, con las manos entrelazadas, Raúl y Gema han pedido el voto para la Fundación Gema Canales.

Porque hablar, comunicarse, no es sólo importante para el emisor, sino para todos sus receptores.

Un joven en silla de ruedas va a comprar y cuando aparca no puede creer lo que se encuentra: "No se encoge de hombros"

En muchas ocasiones, María José Navarro da voz en su 'Historia del Día' a personas como Gema. Que conviven día a día con una silla de ruedas y no borran jamás su sonrisa pese a las limitaciones a las que se enfrentan.

Como el caso de Pablo Tovar, que se fracturó la vértebra 5 en un accidente de moto y ahora sabe bailar sevillanas en silla de ruedas.

Pablo decidió que no merece la pena disgustarse mucho porque el malestar, si se perpetúa, se cronifica. Y así va por la vida, tratando de que las personas con discapacidad sean visibles.

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar Un joven en silla de ruedas va a comprar y cuando aparca no puede creer lo que se encuentra: "No se encoge de hombros"

Visibles, por ejemplo, para que no aparquemos en las plazas que son específicas para ellos. Hay personas que no respetan esos límites, pero Pablo no se encoge de hombros sin más. Pablo es de los que reclaman por él y por los demás.

Así que la próxima vez que se nos pase por la cabeza aparcar en una de sus plazas, pensemos en Pablo Tovar, este psicoterapeuta que no está dispuesto a callarse y que va a llamar a todas las puertas para defender los derechos de sus iguales.