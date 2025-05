Carlos Herrera, a cuadros, por la pregunta de una periodista antes de la final de la Europa League: en euskera

Publicado el 21 may 2025, 08:04

Bilbao acoge este miércoles la final de la Europa League entre Tottenham y Manchester United, una cita deportiva de alto nivel a la que ambos acuden con el objetivo de sumar un título y con el premio añadido de una valiosa plaza para la próxima Liga de Campeones.

La cita deportiva se ha colado en 'Herrera en COPE', donde María José Navarro ha querido comentar con Carlos Herrera un momento vivido en la rueda de prensa previa que se ha hecho viral.

La pregunta viral a bruno fernandes

El protagonista es el jugador del United, Bruno Fernándes, que habla perfectamente su idioma nativo, el portugués, así como inglés y español. Sin embargo, la pregunta llegaba en un idioma diferente que nadie entendía.

Al celebrarse en Bilbao, en esta Europa League hay tres idiomas oficiales. El inglés, el castellano y el euskera. Una de las periodistas presentes en la sala quería formular una cuestión en este último para sorpresa del futbolista y de todos los presentes, y es que Fernandes no lo entendía, pero el traductor presente en la sala tampoco.

Un momento que ha quedado en anécdota, pero que está siendo de los más comentados. Al escucharlo, Carlos Herrera ha querido valorar lo ocurrido. "La periodista se quedó sin la respuesta. Yo creo que no le interesaba nada, lo que deseaba era colocar el numerito", comentaba el comunicador.

EFE Bilbao se prepara para acoger la final de la Europa League

un título para olvidar la liga

'La Catedral' es la última estación europea para los dos equipos ingleses, cuya temporada no ha sido demasiado buena. En la Liga, el Tottenham no gana desde abril, sumando un punto en sus últimos seis partidos; mientras que el United no conoce la victoria desde marzo, acumulando seis derrotas y dos empates en ocho jornadas.

De hecho, llegan a este partido como decimoséptimo y decimosexto clasificados de la Premier, respectivamente. Sin embargo, la temporada tan irregular de ambos no ha sido igual en Europa, ya que es en esta segunda competición continental ambos estaban entre los favoritos.

un "escaparate para mostrar" Euskadi al mundo

El Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco, impulsoras de la final en la capital vizcaína, han asegurado que se trata de un evento para "disfrutar", que también supone "un escaparate para mostrar" Euskadi al mundo, que da al País Vasco "proyección internacional" y le posiciona como "un lugar atractivo, seguro y capaz de organizar este tipo de eventos y competir con otras ciudades a nivel internacional".

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha puesto en valor la "ciudad atractiva" y su capacidad para acoger un evento de este nivel. "Cuando todos trabajos juntos, como es en este caso, con un trabajo coordinado durante los últimos años con Diputación de Bizkaia y Gobierno Vasco, llegan los resultados".

Además, ha destacado que supone "un reto enorme", a la vez que "una gran oportunidad para continuar con la imagen internacional de Bilbao y hacer un buen trabajo".